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今年最後一波梅雨鋒面來了！「結構紮實」23日全台有雨　未來4天雨區模擬曝光

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▲▼鋒面來襲，23、24日全台有雨。（圖／氣象局）

▲鋒面22日入夜後已南移至北台灣上空。（圖／氣象局）

生活中心／綜合報導

大雨來啦！中央氣象局表示，受到鋒面接近影響，22日入夜後西半部開始出現零星雨勢，23日上午鋒面南移至北台灣一帶，全台各地天氣轉趨不穩，易出現短暫陣雨或雷雨，尤其西半部更要嚴防局部大雨。氣象局提醒，這道鋒面結構紮實，23日除了留意雨勢外，也要注意雷擊、強陣風，這波雨勢將會持續到25日，隨著鋒面逐漸北抬遠離，才會恢復高溫悶熱的天氣；天氣風險公司總經理彭啟明也指出，這波鋒面將是今年最後一波影響台灣的梅雨鋒面，「接下來我們就完全『出梅』了！」

▲▼大雨,豪雨,暴雨,下雨,雨天,梅雨,撐傘。（圖／記者賴文萱攝）

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▲氣象局預估，23日雨勢最劇，除了降雨外還要注意雷擊、強陣風。（圖／記者賴文萱攝）

氣象局指出，這道鋒面移動相當緩慢，但22日下午時已經抵達「家門口」，入夜後鋒面持續南移，北部地區開始出現短暫雨勢，23日降雨更逐漸擴展到全台灣，尤其西半部有局部大雨發生機率，再加上鋒面結構相當紮實，上面中尺度系統消消長長，除了降雨外，中尺度系統也可能伴隨雷擊、強陣風。

針對鋒面影響，氣象局22日晚間9時50分發布16縣市大雨特報，範圍遍及基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等，幾乎整個西半部地區都在雨勢範圍下。

▲▼鋒面來襲，23、24日全台有雨。（圖／氣象局）

▲氣象局22日晚間9時50分針對全台16縣市發布大雨特報。（圖／氣象局）

雖然大雨下不停，但好消息是，受到鋒面雨勢、東北風影響，23日全台高溫略降，中部以北、宜蘭、花蓮一帶將降至30度以下，不像22日的天氣悶熱；而南部、台東地區雖然也稍稍降溫，但高溫仍維持在30度以上。

彭啟明表示，鋒面雲系逐漸接近，中小尺度對流系統自22日深夜至23日整天都會在北台灣上空盤據，大致上將影響到24日，25日以後雨勢就會逐漸緩和。彭啟明指出，23日雨勢最為明顯，以西北半部為主，其他地區則是偶陣雨，而24日雨勢因鋒面擺盪、系統發展緣故，因此預測出現分歧，不確定性大，但仍不排除全台皆有降雨機率。

▲▼這波鋒面降雨23日最為明顯。（圖／翻攝臉書「天氣風險 WeatherRisk」）

▲未來4日雨區模擬。（圖／翻攝臉書「天氣風險 WeatherRisk」

「這個大概就是今年最後一波影響台灣的梅雨鋒面！」彭啟明表示，這波雨勢在24日後就告一段落，「我們就完全『出梅』了，接下來就看有沒有颱風，但現在來看的話，要等到颱風生成，還有一段距離！」彭啟明提醒，25日雨勢過後，全台開始逐漸回溫，回到炎熱的夏季天氣，請大家做好抗暑準備。

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關鍵字：鋒面,梅雨,降雨,氣象局,彭啟明,氣象雲

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