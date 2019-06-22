　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／「蕈菇鋒面」叩關東北角！台北體感41°C　明變天全台有雨

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者葉國吏／綜合報導

把握今天好天氣，因為入夜就要變天，明(23)日整天全台有雨。值得注意的是，今年第6道梅雨鋒面明天抵達，從雷達回波塗上可以看到這波「滯留鋒」已經再台灣東北海域形成，外型宛如蕈菇，東北角地區已經被鋒面籠罩。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達回波圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

請繼續往下閱讀...

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天(22日)白天還是在西南風環境下，雖然各地大多仍以多雲到晴的天氣為主，不過由於水氣開始增多，而清晨至上午中南部沿海出現短暫陣雨的情況會比今天明顯，北部地區會有局部短暫陣雨，另外午後山區雷陣雨的範圍也會比今天廣。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲高溫資訊。

溫度方面，白天氣溫仍偏高，各地高溫約33-36度，尤其高屏近山區及花東縱谷有機會出現36度以上高溫。氣象局也針對高屏花東等4縣市發佈高溫資訊。台北市中正區中午12點體感溫度高達41度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(22)日「滯留鋒」逐漸接近，台灣仍在暖氣團內，天氣很悶熱，南部、東南部及花東縱谷內仍有「極高溫」，各地仍應注意防曬、防中暑。西南風迎風面西南部有局部短暫陣雨，午後對流亦帶來局部陣雨或雷雨的機率，雨還不算多、範圍也不大。北部氣溫約27至35度、中部25至34度、南部25至36度、東部24至37度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。

吳德榮表示，明(23)日今年「梅雨季」第6道鋒面抵達；各地轉有陣雨、雷雨，中部以北受影響較大；「大氣不穩定度」大幅提高，有「中、小尺度對流系統」發展，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)的條件，屆時應注意「氣象局」發布的訊息、特報。下週一(24日)仍受「梅雨鋒」影響，天氣不穩定，應繼續注意。

ET快訊
韓國瑜大進場200公尺走16min！20萬韓粉「手機銀河」照
影／2分鐘到山下！熱心女每天跳300米懸崖「幫同事送熱飯」
LIVE／韓國瑜大進場！20萬「人手一機」照亮夜色　激動淚喊

關鍵字：氣象,氣象雲,吳德榮

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮罷工第50小時繳「三寶破2000」！長榮航勤快閃獻花

全台最大南瓜在淡水　瓜農林建訓種出903斤南瓜拿下冠軍寶座

拚指考／數甲乙重跨單元解題力、考古題做5年　生活式的題目是必考重點

劣！板橋列管2顆珍貴老樹慘遭大卸八塊　重罰建商60萬元

珍珠奶茶+20元　日本人發現50嵐「隱藏版喝法」...料爆到頂點爽歪！

成大醫院急性後期整合照護計畫　13家區域及地區合作醫院加入

推銷彰化自家農產　猛男脫光光拿巨峰葡萄「擋那裡」露出六塊G

空姐到公司發現被鎖ID卡變罷工　長榮：曾詢問過但一直未表態

男地勤曝心聲！「因某些長榮空服員」不認同罷工　狠罵：對你們很失望

門上鎖！人妻半夜撞見「婆婆幫老公穿內褲」　網跪求劇情…夫回應驚呆

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

小S屁孩魂上身拿水潑信　下一秒見狀...立馬下跪道歉

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

李玟、蔡依林尬舞合唱So Crazy+怪美的　加碼SWAG版好心情！！

和王子「好哥兒們13年」NO跨越界線　鬼鬼突結巴：怎麼了怎麼辦...

世界是公平的！她扛百萬學貸闖紐約　屏東女孩超勵志演講2萬人感動推爆

5週年限定！日本環球影城必看全新「霍格華茲魔法光雕秀」只到11月

長榮罷工第50小時繳「三寶破2000」！長榮航勤快閃獻花

全台最大南瓜在淡水　瓜農林建訓種出903斤南瓜拿下冠軍寶座

拚指考／數甲乙重跨單元解題力、考古題做5年　生活式的題目是必考重點

劣！板橋列管2顆珍貴老樹慘遭大卸八塊　重罰建商60萬元

珍珠奶茶+20元　日本人發現50嵐「隱藏版喝法」...料爆到頂點爽歪！

成大醫院急性後期整合照護計畫　13家區域及地區合作醫院加入

推銷彰化自家農產　猛男脫光光拿巨峰葡萄「擋那裡」露出六塊G

空姐到公司發現被鎖ID卡變罷工　長榮：曾詢問過但一直未表態

男地勤曝心聲！「因某些長榮空服員」不認同罷工　狠罵：對你們很失望

門上鎖！人妻半夜撞見「婆婆幫老公穿內褲」　網跪求劇情…夫回應驚呆

直擊／中文很簡單！銀赫需要老婆「幫我呼呼」　東海硬頭皮翻譯

韓國瑜提「相挺」！痛批民進黨執政3年毫無作為　籲選民用選票救中小企業

20萬韓粉簇擁上台！韓國瑜痛批民進黨得「權力中毒症」　嘆：墮落太多...

長榮罷工第50小時繳「三寶破2000」！長榮航勤快閃獻花

不斷更新／林立連續三場比賽開轟　6局桃猿6：1富邦

企聯射箭／聯賽表現漸入佳境　台中銀行射手追奧運夢

只有誠意可是不行的！學會這5種道歉技巧　人際關係就能無往不利

慧眼看天下／掌控美國政經命脈　猶太人的成功秘訣

世籃賽／中國男籃出征NBA夏季聯賽確定　7月6日起連4戰

小黃擦撞逃跑…重機騎士爆氣「捶車窗」逼下車　運將怒提告

生活熱門新聞

長榮航太修飛機員工怒了：我們被..

屏東女孩還清百萬學貸演講　2萬..

第一次搭飛機巧遇罷工！大學生畢..

長榮前地勤嗆空服員：只證明自己..

小7買雪糕99元　網一看扛整箱..

空姐到公司發現被鎖ID卡變罷工..

好市多套子破洞　人妻做完超傻眼

資深長榮員工看罷工　3表格打臉..

梅雨鋒面今晚夜襲！周日變天降雨..

「你的道歉就是屁」父母衝世新問..

長榮證實：陸續有空服員要回來值..

長榮罷工「10日歐洲行泡湯」卻..

樂桃航空感謝祭！單程機票1千元

2瓶礦泉水要價1千元　店家回應..

更多熱門

相關新聞

雪橇犬末日水上飄　照片震撼全球

全球暖化帶來的危機是各國迫切但又難以解決的問題，有科學家日前才證實，喜馬拉雅冰川融化的速度正在逐漸加快。現在，丹麥氣象科學者表示，格陵蘭的氣溫已經創下新高，格陵蘭冰層也開始提前融化，他們日前拍下的一張融冰照片，也在網路上引發瘋傳討論。

夏至熱爆！北北桃7縣市高溫警戒

「夏至」體感溫度40°C　熱低壓最快今形成

颱風量落後！擾動一路向北下周恐成颱

台北36.9℃創高溫紀錄！熱爆天氣再2天

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

長榮航太修飛機員工怒了：我們被踩得最爛

挨轟花6500萬清淤！韓粉PO前後對照圖　全網驚呆

屏東女孩還清百萬學貸演講　2萬人感動推爆

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

郭台銘搭捷運回家坐博愛座！隨扈緊張

第一次搭飛機巧遇罷工！大學生畢旅夢碎

鏡頭前喬ＯＯ！蕾菈錄影沒穿內衣

操場埋屍…兒崩潰：那晚怪手冒雨填土

長榮前地勤嗆空服員：只證明自己賺不夠多

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

日本書包好市多上架　買不買網戰翻

空姐到公司發現被鎖ID卡變罷工　長榮：曾詢問過但一直未表態

包棟只要500元！花蓮隱藏版佛心民宿

更多

最夯影音

更多

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

小S屁孩魂上身拿水潑信　下一秒見狀...立馬下跪道歉

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面