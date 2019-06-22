影／「蕈菇鋒面」叩關東北角！台北體感41°C　明變天全台有雨

記者葉國吏／綜合報導

把握今天好天氣，因為入夜就要變天，明(23)日整天全台有雨。值得注意的是，今年第6道梅雨鋒面明天抵達，從雷達回波塗上可以看到這波「滯留鋒」已經再台灣東北海域形成，外型宛如蕈菇，東北角地區已經被鋒面籠罩。

▲雷達回波圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

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中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天(22日)白天還是在西南風環境下，雖然各地大多仍以多雲到晴的天氣為主，不過由於水氣開始增多，而清晨至上午中南部沿海出現短暫陣雨的情況會比今天明顯，北部地區會有局部短暫陣雨，另外午後山區雷陣雨的範圍也會比今天廣。

▲高溫資訊。

溫度方面，白天氣溫仍偏高，各地高溫約33-36度，尤其高屏近山區及花東縱谷有機會出現36度以上高溫。氣象局也針對高屏花東等4縣市發佈高溫資訊。台北市中正區中午12點體感溫度高達41度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(22)日「滯留鋒」逐漸接近，台灣仍在暖氣團內，天氣很悶熱，南部、東南部及花東縱谷內仍有「極高溫」，各地仍應注意防曬、防中暑。西南風迎風面西南部有局部短暫陣雨，午後對流亦帶來局部陣雨或雷雨的機率，雨還不算多、範圍也不大。北部氣溫約27至35度、中部25至34度、南部25至36度、東部24至37度。

▲衛星雲圖。

吳德榮表示，明(23)日今年「梅雨季」第6道鋒面抵達；各地轉有陣雨、雷雨，中部以北受影響較大；「大氣不穩定度」大幅提高，有「中、小尺度對流系統」發展，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)的條件，屆時應注意「氣象局」發布的訊息、特報。下週一(24日)仍受「梅雨鋒」影響，天氣不穩定，應繼續注意。