張麗善福建行銷雲林農產　簽下1億元價購協議

▲張麗善赴漳州行銷雲林農產。（圖／雲林縣政府，下同。）

記者蔡紹堅／福建報導

雲林縣長張麗善日前率團赴大陸推廣農產品，繼19日在四川簽下1億元（新台幣）的採購協定後，20日又在漳州簽下第二張1億元的價購協議，並積極爭取在大陸SM百貨集團的100多個據點設立「雲林良品專櫃」，行銷雲林優質農產品。

張麗善20日在漳州舉辦海峽兩岸雲林良品推介會，與福建的黃金海峽冷鏈物流有限公司簽下2200萬元人民幣（約1億元新台幣）的價購協議，並與漳州的台商投資協會會談，張麗善表示，非常感謝漳州台協會的協助，雲林才有機會與黃金海峽冷鏈物流公司簽約。

張麗善指出，兩岸飲食文化類似，也都同樣注重食品安全，雲林良品有東勢胡蘿蔔汁、麥寮美生菜等具有國際認證或安全檢驗標章的產品，絕對能給消費者最好的保障，「雲林身為臺灣最大的糧倉，我們既然擁有得天獨厚的條件，更要努力將優勢發揚光大，讓雲林良品的農特產品，成為新鮮美味的代名詞，受到更多消費者青睞。」

此外，張麗善也歡迎漳州臺商會來雲林投資與尋找商機，她說，雲林基本上不缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，而且土地價格也便宜，再加上雲林在發展精緻智慧農業、觀光旅遊、醫療照護及文化創意擁有優勢，可與中國大陸以及台商企業強化新興產業的合作，共同研發技術，開創兩岸產業優勢互補，提升產業的競爭力。