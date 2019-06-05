阿兜仔工程師學包肉粽　謝淑亞：歡迎一流企業來雲林投資

▲德國工程師到雲林斗六國中體驗包粽子樂趣 。（圖／讀者提供，下同）

政治中心／綜合報導

端午佳節將至，雲林縣5日有「阿兜仔」第一次學包肉粽，雲林縣副縣長謝淑亞還當起了老師，現場也加入指導這群來自國外的工程師們的行列，陪同體驗DIY的樂趣。謝淑亞表示，縣長張麗善一貫主張企業要與雲林「共生、共存、共榮」，雲林除了拚經濟，更要國際化，吸引一流企業來雲林投資。

為了協助雲林改善學生的學習環境，德商達德能源集團日前捐贈冷氣設備給斗六國中，校方為了表達感謝，特別在端午節前夕邀請達德的三位外籍工程師到校一起上「家政課」，體驗端午包肉粽的樂趣。雲林縣議會議長沈宗隆、誠信聯盟總召黃文祥、民意黨團總召王又民、國民黨團總召林建鴻等人，也都到場共同在端午節前夕體驗包粽樂趣。

雲林縣議會沈宗隆表示，雲林要爲下一代打拼，為下一代留下永續發展的循環經濟，他希望府會一起合作招商引資，相信所有的縣議員都樂意幫企業「接地氣」，協助產業與在地聯結，融入地方。

謝淑亞也強調，雲林是農業之都，歡迎外商來旅遊與投資，她特別邀請這群德國工程師們下次來趟雲林深度旅遊，親自體驗與品嚐雲林黑金剛、台灣鯛、烏魚子、古坑咖啡、鳳梨等特產。

達德董事長王雲怡則表示，感謝家長會與林俊賢校長的邀請，端午節請外籍工程師一起提前過端午節，學包肉粽、立蛋。相信飄洋過海到台灣的外籍工程師都能感受雲林溫暖的風土人情，下次一定找機會帶德國豬腳、啤酒與鄉親交流。