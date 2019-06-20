張麗善首赴大陸推雲林農產品　與四川簽1億元採購協定

▲雲林縣長張麗善上任後首度赴大陸推銷農特產品。（圖／四川省台辦提供）

記者魏有德／四川成都 ─ 台北連線報導

雲林縣長張麗善於19日首度赴大陸推銷農特產品，第一站選擇到「天府之國」四川成都舉辦「雲林良品推薦會」。此外，兩地也現場簽訂「雲林縣農產品採購協定」，簽約金額達2200萬元人民幣（約1億元新台幣）。張麗善表示，「四川是農業大省，大陸重要的糧倉，這與身為『台灣糧倉』的雲林有著異曲同工之處」。

▲張麗善與台灣師傅現場製作鳳梨酥。（圖／四川省台辦提供）

張麗善在推薦會也親自下場與來自台灣的師傅一同演示鳳梨酥的製作，據師傅介紹，鳳梨酥最早來源可追溯到三國時代(西元220-280年)的巴蜀地區，當時劉備以喜餅迎娶孫權之妹，訂婚禮餅中便有以鳳梨入餡製成的大餅，時至今日，台灣的鳳梨酥改良成小巧的樣子，口味也很獨特。

張麗善提到，雲林縣農產品正朝農業智慧化與品牌化方向升級，希望借助此次推薦會，讓更多四川鄉親認識雲林優質農產品，並建立長期合作平臺，實現彼此農業、經貿以及文化等多領域互惠合作，同時「希望在九二共識之下，兩岸一家親，兩岸維持和平穩定的發展關係」。

▲四川省台辦主任羅治平。（圖／四川省台辦提供）

四川省台辦主任羅治平表示，四川正積極推動「31條措施」和「川台70條」的落地落實，讓更多台灣同胞共用四川發展機遇；「兩岸關係好，台灣同胞才會好，推介會讓我們感受到雲林的物產豐富及雲林縣深化兩岸交流合作的意願和期盼」。

▲四川與雲林兩地簽下約1億元新台幣農產品採購協定。（圖／四川省台辦提供）

此外，四川農產品經營集團有限公司與雲林縣農會現場簽訂「雲林縣農產品採購協定」，簽約金額達2200萬人民幣（約1億元新台幣）。雲林縣農會總幹事簡明欽表示，雲林農民都很期待四川廣闊的銷售市場，這次協議主要有生鮮、水果以及農特產加工產品等，「相信產品會受到四川消費市場的青睞」。

四川農產品經營集團則希望以此為契機與雲林建立長效合作機制，不僅購買台灣農產品，也將豐富的「川字號」農產品引入台灣。

除了農產品推薦及合作簽約，張麗善此行還參觀成都市規劃館，天府新區、海峽兩岸產業合作區成都產業園及了解「一帶一路」成都國際鐵路港建設情況等。