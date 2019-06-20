降低子宮頸癌罹患率　桃園推動HPV疫苗接種滿5週年

▲鄭文燦頒贈感謝狀給各醫療院所，一起守護桃園女性健康。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市自2014年起採自願接種方式，推動公費人類乳突病毒（HPV）疫苗接種政策，截至今（2019）年5月31日止，總計已接種19萬9,161劑疫苗、約7萬名女學生受惠，大幅降低子宮頸癌罹患率。市府20日於尊爵大飯店，舉辦「HPV疫苗接種5週年感恩表揚典禮」，感謝各醫療院所5年來攜手努力，一起守護桃園女性健康。

出席活動的市長鄭文燦說，HPV疫苗接種是一項非常專業、細緻的工作，桃園推動公費HPV疫苗接種政策已滿5年，市府考量今年高三應屆畢業生可能忙於準備升學考試，錯失接種HPV疫苗的時機，特別針對設籍於桃園市的高三應屆畢業女學生延長接種期限至8月31日。

▲▼鄭文燦頒贈感謝狀給各醫療院所，一起守護桃園女性健康。（圖／桃園市政府提供）

女同學在家長陪同下，攜帶學生證或畢業證書、健保卡、身分證或戶口名簿等證件，於市內各區衛生所或合約醫療院所完成第一劑疫苗接種後，即可依接種時程繼續完成第二、三劑次的免費疫苗接種。

鄭文燦表示，桃園積極推廣公共疫苗接種政策，包括長者的肺炎鏈球菌疫苗接種等都有良好的成效。以往疫苗皆由合約醫療院所行政人員或護理人員來領取，2018年起市府創新推動「疫苗運送車」政策，透過低溫配送方式，主動將疫苗送至合格醫療院所。

包括市議員萬美玲、陳美梅、市府衛生局長王文彥、桃園區長陳玉明、台北榮民總醫院桃園分院院長盧星華、中壢天晟醫院副院長黃培林、桃園市診所協會理事長蕭敦仁、台灣疫苗推動協會理事長李秉穎、台灣癌症基金會副董事長彭汪嘉康等均一同出席活動。