創造流行客家服　第一屆桃園客家時尚設計獎起跑

▲第一屆桃園客家時尚設計獎起跑。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園是全台客家文化的重鎮，為鼓勵客家族群，穿上自己的特色服裝，市府舉辦「新潮客．2019第一屆桃園客家時尚設計獎」，即日起至8月5日開放徵件，競賽組別分為「高中職組、大專社會組」，各取10名入圍決賽，角逐總獎金20萬元。

市府客家局21日於桃園市綜合會議廳，舉辦說明會。出席活動的市長鄭文燦認為，主辦單位補助參賽者製作材料費，才3,500元，略嫌不足，宣布提高至6,000元，希望鼓勵更多設計新秀參賽，創作出引領時尚潮流的優質作品。

▲鄭文燦(右一）介紹，陪同出席的世界台灣商會聯合總會長游萬豐(右二)給與會人士認識。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭文燦同時也介紹，陪同出席的世界台灣商會聯合總會長游萬豐，表示現今於南非經營建築業的游萬豐，是嘉義人，事業成功，此次來桃園洽談今年9月的世界台商總會年會，將在桃園舉行的相關事宜。

▲▼第一屆桃園客家時尚設計獎起跑。（圖／市政府提供）

「新潮客．2019第一屆桃園客家時尚設計獎」即日起至8月5日開放徵件，競賽組別分為「高中職組」及「大專社會組」，各取10名入圍決賽，角逐總獎金20萬元，鄭市長也當場宣布，參賽者製作材料費補助金額，從原本的3,500元，提高至6,000元，希望鼓勵更多設計新秀參賽，創作出引領時尚潮流的優質作品。