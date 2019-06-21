親子消暑好去處　桃園7/1起開放8公園戲水設施

▲桃園區民族公園的戲水設施。（圖／養工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

酷暑來臨，還在煩惱帶小朋友去那裡消暑嗎？桃園市養工處表示，預定7月1日起在桃園、中壢兩區，各4處公園，免費開放戲水設施，民眾可到住家附近的公園玩水，既清涼又消暑；惟各公園附設親水噴泉及親子戲水區，地面濕滑，請家長一定要陪同小朋友，另部分噴水設施使用地下井水，民眾請勿飲用。

養工處21日指出，桃園區於7月1日至8月31日期間，於每日上午10時到晚間6時，開放永康、陽明、民族及建國公園等4處公園戲水設施。中壢區除萬坪公園，另外六和兒童、莒光、光明公園都附設戲水區與親水區，為孩童暑假期間玩水消暑好去處外，更有整點時段之噴水秀可供民眾欣賞。

▲桃園區民族公園的戲水設施。（圖／養工處提供）

整點時段有噴水秀的公園，分別為：中壢光明公園設有音樂噴泉，於晚間7時30分及8時30分，有水舞音樂燈光秀。六和兒童公園上午9時、11時，下午1時、3時、5時，整點噴水10分鐘。

莒光公園下午2時至晚間7時，整點噴水10分鐘；光明公園上午10時至11時15分，下午3時至6時15分，整點噴水15分鐘；萬坪森林公園下午2時至7時，整點噴水15分鐘。

養工處指出，因各公園附設親水噴泉及親子戲水區，地面濕滑，為免孩童跌傷，請家長陪同，並呼籲於戲水時切勿奔跑，或進行危險舉動。部分噴水設施使用地下井水，雖定期進行水質檢測，仍請民眾勿飲用。