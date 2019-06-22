「俄羅斯是占領者」喬治亞240人抗議受傷　普丁宣布禁飛令

▲喬治亞民眾反對俄羅斯國會議員來訪演講。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

喬治亞眾多民眾20日上街示威，抗議俄羅斯國會議員蓋瑞洛夫（Sergei Gavrilov）坐上喬治亞國會議長席主持，還用俄語發表演說。對此，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）宣布，要暫停所有俄國航空公司飛往喬治亞的航班，他簽署了法令，將從7月8日正式實施。

《英國廣播公司》（BBC）報導，喬治亞民眾來到首都特比利西（Tbilisi）議會，抗議俄羅斯議員的行為，至少240人在過程中受傷；警方使用橡皮子彈、催淚瓦斯驅離民眾。

考量到喬治亞發生動亂，普丁則宣布暫停禁止俄羅斯航空公司飛往喬治亞的班次，法令將於7月8日實施。俄國當局還建議，俄國旅行社應該先全面暫停前往喬治亞的旅程。

蓋瑞洛夫20日坐上喬治亞國會議長席位，受邀參加「東正教會跨國議員會議」（IAO），他以俄語發表演說。大約1萬名示威者稍後突破警戒線，要求相關人員下台，有些人拿著歐盟旗幟，還有標語寫著「俄羅斯是占領者」。

喬治亞總統佐拉比契維利（Salome Zurabishvili）聲稱俄羅斯是敵人、占領者，且莫斯科協助激起動亂。克里姆林宮則指責，這是一場恐俄（Russophobic）挑釁；俄國外交部形容喬治亞的反對方試圖阻止近年來雙邊關係有所改善。

抗議者21日晚間再度聚集喬治亞議會前方，持續大喊「對俄羅斯說不」（No to Russia）；他們不僅是要譴責俄國當局，也希望喬治亞內政部長卡哈利亞（Giorgi Gakharia）辭職。事件爆發後，喬治亞國會議長科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）已決定下台。

反對黨「歐洲喬治亞黨」（European Georgia party）議員博克利亞（Giga Bokeria）告訴《法新社》，議會外面的抗議，是一般喬治亞人民的自發性示威。在議會內部，反對黨則呼籲議會發言人、內政部長與國家安全局長集體請辭。

引起軒然大波的蓋瑞洛夫隨後返回俄羅斯。議會一名反對黨成員科夏塔里雅（Elene Khoshtaria）說，對於喬治亞近期的歷史來說，這就像被賞了一巴掌。

喬治亞1991年宣布從蘇聯獨立，阿布哈茲（Abkhazia）、南奧塞提亞（South Ossetia）則爆發分離主義衝突。2008年8月，喬治亞試圖重新拿回南奧塞提亞；俄羅斯則派兵驅逐喬治亞軍隊，只在提比里斯範圍內停止行動。

停戰以後，俄羅斯從喬治亞部分沒有爭議的地區撤出大部分軍隊，但在阿布哈茲、南奧塞提亞仍維持軍力，承認兩者都是「獨立」國家。自此，俄羅斯以及喬治亞的外交關係蒙上陰影。