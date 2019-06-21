萬人包圍國會！喬治亞抗議俄議員到訪　警發射催淚瓦斯爆流血衝突

▲萬名喬治亞民眾聚集在國會外抗議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

近萬名喬治亞共和國（Georgia）的民眾20日聚集在首都提比里斯（Tbilisi）的國會大廈外，抗議俄羅斯議員蓋夫里洛夫（Sergei Gavrilov）在該國進行演講。在示威的過程中警民發生嚴重衝突，當抗議民眾試圖衝過封鎖線時，警方架起盾牌並向人群投擲催淚瓦斯、橡膠子彈，再用高壓水槍阻止民眾繼續向前。總理顧問瑟吉安科（David Sergeenko）表示，在這波衝突中，包含警察與平民，共有69人受傷送醫。

蓋夫里洛夫受邀出席東正教議會大會（Interparliamentary Assembly on Orthodoxy）年會，並在喬治亞國會議長的座位上，全程用俄文發表演說，引發議員與民眾不滿。數千人在20日下午開始聚集在國會外抗議，傍晚現場人數已逼近萬人，抗議群眾揮舞著喬治亞國旗，並一邊高喊著口號，並試圖闖入國會大廳。

▲警方向民眾發射催淚瓦斯與橡皮子彈。（圖／路透）



CNN報導指出，蓋夫里洛夫當時被衝上台的喬治亞反對派代表潑了一身水，拿出普丁的照片並撕毀桌上的所有文件。這時國會外也發生激烈衝突，更多的喬治亞群眾想要衝破封鎖線，卻遭到警方用催淚瓦斯、橡膠子彈與高壓水柱驅離。依照總理顧問瑟吉安科的說法，在這波衝突中，有39名警察與30位平民受傷送院治療。

▲▼警民發生激烈衝突。（圖／路透）



目前仍有數千民眾駐守現場，並用石塊砸碎警車窗戶，不過警方也定時向人群投擲催淚瓦斯，試圖讓抗議群眾解散。美國駐提比里斯大使館發布聲明表示，能夠理解許多人的情緒，但呼籲各方保持冷靜，在憲法框架內採取合法的行動。喬治亞內政部也呼籲抗議者立刻停止違法與暴力行為，否則將採取法律行動。

喬治亞在蘇聯瓦解後宣布獨立，之後採取親近西方國家政策的喬治亞，一直與俄羅斯處於緊張狀態。2008年更因阿柏克茲亞（Abkhazia）地區和南奧賽提亞省（South-Ossetia）的獨立問題，讓兩國爆發戰爭，雖然喬治亞戰敗，但在該國境內，俄羅斯仍是個敏感話題。