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產後中心「抱錯娃」　母餵奶30分鐘後一看驚喊：不是我的小孩

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▲▼台中產後之家抱錯娃給媽媽餵奶。（圖／東森新聞、翻攝自臉書）

▲台中某產後之家護士抱錯娃給媽媽餵奶，讓陳婦大怒「我的小孩不是我的小孩」。（圖／東森新聞）

記者陳玉／台中報導

護士抱錯娃餵奶母大怒！台中北區某家產後護理中心遭陳姓婦人指控，護士抱錯嬰兒給她餵奶長達半小時之久，因當時越看越覺得不對，檢查嬰兒名牌才發現根本不是自己的小孩，怒批「我的小孩不是我的小孩」，把此事PO文希望她其他媽媽要注意，未料產後中心口氣欠佳說「你還想要怎樣？」；事後，產後中心陳姓負責人出面道歉，坦承是護理人員疏失才發生此狀況。

▲▼台中產後之家抱錯娃給媽媽餵奶。（圖／東森新聞、翻攝自臉書）

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▲該產後中心在網路評價有五顆星，不少媽媽都留言推薦。（圖／翻攝自臉書）

陳婦受訪指出，在第三胎兒子出生前在網路找到北區這家評價不錯的產後中心，但本月11日晚間10點多到了餵奶時間，護士抱來嬰兒給她餵奶，餵了30分鐘後想要換邊餵食時看見嬰兒長相，覺得很奇怪不像是自己的小孩，翻開嬰兒身上名牌一看才發現「這個小孩不是我的小孩」。

▲▼台中產後之家抱錯娃給媽媽餵奶。（圖／東森新聞、翻攝自臉書）

▲陳婦在臉書控訴該產後中心疏失，竟遭該中心主管打電話說「你還想要怎樣？」。（圖／東森新聞）

陳婦表示，發現抱錯嬰兒後立即抱去給護士，但感覺護士沒有很驚訝，懷疑對方早就已經發現小孩抱錯的事情，當下也沒有道歉。事後，陳婦將此事PO網提醒其他媽媽要注意，未料該產後中心主管竟用內線電話打來稱「就跟你說是個案了，你還想要怎樣？」，更被對方掛電話。

▲▼台中產後之家抱錯娃給媽媽餵奶。（圖／東森新聞、翻攝自臉書）

▲該中心陳姓負責人事後坦承疏失並道歉。（圖／東森新聞）

該產後中心陳姓負責人也表示，「該案是護理人員的個人疏失，是第一次發生這樣的狀況，事後也已經有跟陳姓母親道歉。」

對此，台中市衛生局醫事管理科科長黃敏慧表示， 該案件經向機構查證確實是護理人員疏失，但當時雙方並沒有做核對動作，才會導致事件發生；而該機構主管事發隔天12日有親向陳婦致歉，當時陳婦並無表示意見，直到21日陳婦在網路上PO文，機構才又再次向陳婦確認「是否還有什麼問題」，否認態度不佳一事。

黃敏慧指出，因今天是假日，下週一將會派人到該中心了解是否有落實內部管理責任，並針對該護理人員疏失進行程序調查，後續將依照護理人員法辦理；另也會加強全台中市的產後護理之家，要確實落實「雙方核對」，來維護護理人員、產婦的權利。

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關鍵字：台中,北區,產後中心,餵奶

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