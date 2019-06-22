阿公失智啟發他拍電影　學李安向徐立功自薦奪We愛銀獎　

▲羅越（左二）獲得We愛大賽銀獎。（圖／記者蔡紹堅攝。）

記者蔡紹堅／上海報導

「We愛」第三屆兩岸青年短片大賽21日舉行頒獎儀式，台灣青年導演羅越的作品《最後的記憶》拿下銀獎，也是本屆獲獎成績最好的台灣作品。《最後的記憶》是羅越的大學畢製作品，但監製卻罕見請到金馬國際影展的創辦人徐立功擔任，羅越告訴《ETtoday新聞雲》，他的偶像是李安導演，李安當年每天都在中影門口等徐立功，他深受啟發，向徐立功毛遂自薦，最後也獲得協助，非常感動。

《最後的記憶》講述的是早發性失智症的故事，羅越表示，會想拍攝這樣的主題，是因為他的阿公是阿茲海默症的患者，「阿公患病期間，我人在外地讀書，很少有機會探望，所以見到他時，他已經忘記我的名字了，看到他變得像個小孩，還有母親辛勤的照顧，我也感到很心痛。」

▼《最後的記憶》主演李千那。（圖／羅越提供，下同。）

看著阿公逐漸失去記憶的過程，羅越非常有感觸，也想到同樣的事情若發生在年輕的自己身上會是如何，「我才剛出社會，有很多夢想要完成，如果開始失去記憶了，那不用說夢想，連最重要的人都會忘記，一定很難接受。」所以羅越就把主角的背景設定為事業正要起飛，剛剛步入婚姻的青年人，期望這樣的病症能受到更多關注及重視。

作為大學畢製作品，《最後的記憶》能請到台灣電影界教父徐立功作監製是相當罕見的情況，羅越表示，他一直以來的偶像都是李安導演，曾在李安的自傳中讀到每天在中影門口等待徐立功故事，因此深受啟發，也向徐立功毛遂自薦，「那段期間想了很多方式，想把作品交給徐老闆看，最後也真的被他看到，答應要協助我拍戲，很感動也很感謝。」

▼台灣電影界教父徐立功（左）與羅越（右邊）。

除了徐立功，此片的主演也請到知名演員李千那、梁正群、高英軒，羅越指出，籌拍這部戲時，他還只是個學生，沒想到能得到兩位這麼有經驗的演員協助，可能是題材有感動到他們，才願意幫忙的，「李千那的家人也有阿茲海默症的患者，所以看到這個故事時是很有感觸的，她告訴我，很希望能把正面的能量帶給大家。」

談到這次參與「We愛」兩岸青年短片大賽的過程，羅越表示，他認為收穫相當豐富，因為認識到很多的創作者，還有業界的大師及市場端的人士，這都是青年創作者最為需要的，「年輕人的作品最怕沒有人看到，這次的交流讓我們的作品更有機會被看到，視野也開闊了很多。」

羅越也希望，之後自己能夠有拍攝商業片的機會，「我的夢想就是拍電影，成為一個導演，這次能得到銀獎是很大的鼓勵，未來我會更加努力。」

▼《最後的記憶》主演梁正群。