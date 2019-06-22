電競@上海／百腦匯拚轉型　結合3C賣「體驗式服務」

▲上海百腦匯。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／專題報導

台商藍天集團成立的百腦匯，自1998年進軍大陸至今已邁入21年，由複製台灣「光華商場」的銷售模式，迅速成為大陸電腦商城第一品牌。隨著電商崛起，傳統零售業起家的百腦匯，無疑成為受到最大衝擊的產業之一。面對消費型態轉變，如何在線上、線下市場殺出重圍，維持來客數量，百腦匯仍在轉型升級上面臨考驗。

▲上海百腦匯。（圖／記者魏有德攝）

電子實體商場曾被人詬病商品定價紊亂，使民眾「非殺價不可」，再加上智慧型手機與第三方支付系統在大陸廣泛使用，民眾只要手指一划，在家都能方便購物，種種因素導致近5年來，以線下零售為主的百腦匯，不得不做出改變。

上海店總經理陳修容表示，百腦匯轉型過程中，主要還是得維持以科技商品為核心，不會因為吸引新的客層，或是要讓年輕人進來，而變成一般的購物商場。

因此，百腦匯從零售、餐飲美食，持續轉型到目前的4.0版本，綜合以上過程經驗，導入「體驗式服務」概念，時下最夯的線下社群交流活動，便是百腦匯引流的關鍵因子。

▲上海百腦匯好匯修。（圖／受訪者提供）

陳修容認為，在大陸很多人喜歡使用單眼相機，透過舉辦攝影講座，可以從商品外創造話題，讓商場與客人以交流為目的，吸引他們進店，產生興趣後便會購買商品；同樣模式複製到手機商鋪，包括華為、榮耀等本土品牌，在年節時與百腦匯共同推出的電子賀卡，創造更多機會，「使對電子商品有興趣的人，不至於不敢接觸商品」。

▲百腦匯電腦醫院。（圖／記者魏有德攝）

民眾在網路上購買3C商品，維修保固衍生許多問題，位在上海百腦匯4樓的「電腦醫院」，成為服務體驗的最佳展示場所。有別於一般的3C維修店，「電腦醫院」外觀設計與真實的醫院相似，只是病人換成了商品。

陳修容表示，電腦醫院就像直接進到醫院診間，可以讓顧客直接看到主治醫生維修電腦的過程，明碼標價就如同開藥單一樣。她提到，很多人對科技產品有幻想，但不得其門而入，未來將新增「維修直播」，讓工程師一邊修理、一邊解說，創造跟消費者接觸的機會，提供他們更多興趣的產生。

▲百腦匯自營品牌樂之，讓顧客體驗有人味的服務。（圖／記者魏有德攝）

此外，以聚集經濟產生商機的百腦匯，近年推出自有品牌「樂之」進駐商場，打造「買手」團隊，引進「新」、「奇」商品，招募銷售員自行培訓，建立服務體驗示範，演示給商場內的其他商家，期待整體服務品質更上層樓。

古人說，「十年河東，十年河西」，新零售概念使大陸電商龍頭開始反思，成立實體店面，為的就是加強服務感及打造品牌形象。研究顯示，大陸00後的網路原生世代，消費趨勢演變不會再回頭，在選擇購物模式上，不會著重在電商，原因在於他們是非常需要社交的群體。

▲上海百腦匯滔滔堂，增加與顧客的互動及線下體驗。（圖／受訪者提供）

陳修容認為，社交及娛樂是這個世代在購物及消費上非常重要的兩個元素，當線下店提出體驗服務時，完全可以滿足這方面的需求，未來百腦匯將持續深耕「體驗服務」，增加與「人」的互動，以符合科技世界下的社交模式新型態。