電競@上海／兩年招兩萬會員　百腦匯搭「電競生態鏈」轉型

記者魏有德／專題報導

大陸電競市場逐年擴大，2018年亞運會賽場上更是奪下2金1銀的成績，帶動周邊產業興起，搶搭電競順風車。進軍大陸20多年的台商3C賣場「百腦匯」，在轉型升級過程中，不僅打造電競樓層，更推出自營品牌電競館，藉著時下最夯的「體驗式」服務，將玩家引流至賣場，塑造完整遊戲生態鏈。

▲百腦匯「翼世紀電競館」品牌對戰區。（圖／記者魏有德攝）

百腦匯轉型後強調的體驗式服務，不完全是進商店玩到產品，還得透過舉辦活動、遊戲甚至是打造場景，讓進店的民眾接觸科技，以業內最火熱的電子競技遊戲來說，開設電競館是最直接實現體驗的方式。

為搭上時下最夯的電競產業，百腦匯上海店3樓重新改造後，取名「電競蟲洞」，將販賣電競周邊產品到遊戲體驗，集中在同一樓層。其中自營品牌「翼世紀電競館」針對不同族群、消費者，打造區塊式遊戲空間，平時以網咖為主，假日則承辦小型比賽。

▲三五好友到電競館「開黑」打遊戲聯絡感情。（圖／記者魏有德攝）

百腦匯上海店總經理陳修容表示，電競館客群主要是附近大專院校學生，館內79個機台，每日進店人次約在一兩百人，開館至今兩年內，會員成長到兩萬人以上，但學生畢業後會中斷客源，因此校園及社群的經營還得透過線下活動，讓人流持續。

館內主舞台區可以容納100多名觀眾，選手對戰時，與職業比賽相仿的聲光效果及專門設立的主播講評區，都是為了吸引「人流」走進商場而做的準備。陳修容提到，舉辦中小型賽事，讓玩家有舞台及掌聲，同時藉由比賽吸引更多人參與進來，「在場館經營上是非常重要的一環」。

▲男女生座位用顏色區分，藍色是男生包廂、女生是粉色，當中隔著一道簾子。（圖／記者魏有德攝）

除主舞台外，品牌對戰區、情人包廂、複合式功能房及女性玩家限定的粉色對戰空間，以面向不同的使用者為出發點，讓不同客群在館內找到適合的遊戲區域。陳修容表示，電競館像男孩子的秘密基地，來這看到很多同好，發現說的是共同語言，電競算是某個特殊領域，在外面沒有玩會聽不懂，在電競館內因為有共同喜好，就會形成一個圈圈。

▲電競館客群主要是附近大專院校學生，每日進店人次約在一兩百人。（圖／記者魏有德攝）

與朋友一同到電競館「開黑」的陳同學提到，平時在國外讀書，趁著假期回來，難得可以聚一次，正好有時間就一起玩一下遊戲，也是社交的一個方式，朋友之中有人平常也不怎麼玩遊戲，約在網咖等於有個地方可以聚在一起。

此外，電競館不光是男生之間交友，也有開闢情人雅座，男女生座位用顏色區分，藍色是男生包廂、女生是粉色，當中隔著一道簾子。陳修容開玩笑的說，這裡就像是男女約會區，一開始自己也不相信誰會來這交朋友，但後來發現，真的有人是透過遊戲交友。

▲「翼世紀電競館」平時以網咖為主，假日則承辦小型比賽。（圖／記者魏有德攝）

陳修容認為，電競館像是橋樑，顧客在館內接觸遊戲，對於過程需要配備的周邊商品，包括鍵盤、滑鼠、耳機等，同樣會開始產生興趣，結束遊戲後到零售商場找尋類似產品，是一種比較有趣的進入導引方式，也是引流的主要方式。

▲「翼世紀電競館」主舞台區假日會舉辦小型線下活動。（圖／記者魏有德攝）

百腦匯進軍大陸，起初採用類似台灣光華商場的銷售模式經營，在大環境改變、新零售商店興起等影響下，實體店面經營成績受到強力衝擊，不若以往。百腦匯上海店總經理陳修容表示，賣場因應消費模式改變，從零售、餐飲美食，持續轉型到目前百腦匯4.0版本，除了保有3C商品的多變性，體驗及服務成為新型態賣場布局重點。

