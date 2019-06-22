電競@上海／2022亞運催生「電競主播」荒　年收入傳破2.3億

▲電競比賽2018年雅加達亞運會被列為表演項目，2022年杭州亞運將成為正式比賽項目。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／專題報導

電子競技運動比賽時，職業選手操作吸引觀眾，解說員的表現也成為賽事的看點之一。解說員不僅要會說、學、逗、唱，塑造個人風格，對遊戲的理解能力也要被放在檯面上檢視。2022年杭州亞運會舉辦時，電競被納入正式比賽項目，主播及賽評在傳統媒體上的解說，必然會與網路平台上有所區隔，人力缺口油然而生。

隨著電競影響力的進一步擴大，大陸不少高等學校校紛紛開設電競專業科系。資料顯示，自2016年起，大陸教育部增列「電子競技運動與管理專業」，2018年申報電競專業的院校增長到了51所，招生人數突破千人。

▲觀眾收看電競比賽，對解說賽評有很高標準跟期待。（圖／翻攝大陸網站）

由於正統主播及賽評的學校訓練較嚴謹，這種從電子競技遊戲催生出來的新職業，仍處於萌芽階段，也曾引起爭議。大陸電競圈2018年曾爆出「電競解說年收入可達5000萬元人民幣（約2億3000萬元新台幣，下同）的傳言」，引發業內人士議論。

上海體育學院是大陸第一間開設「電競解說專業科目」的高等學校，擔任「新聞傳播與外語學院」院長的杜友君曾在課堂上提到，「有上市公司的老總到我們學校招收優秀的雙語電競解說」。他表示，「優秀的電競解說，年收入是5000萬元，國內目前年收入過千萬元的電競解說總共四五十名，過百萬的有四五百名」。

▲英雄聯盟職業聯賽解說娃娃(右)、米勒(左)深受玩家觀眾喜愛。（圖／翻攝大陸網站）

言論在網路上傳開，震撼整個大陸電競圈，「英雄聯盟」官方賽事一線主播娃娃、米勒、雨童等紛紛跳出來，在自己的微博或是直播平台「闢謠」。雨童在個人微博上發文表示，「原來自己處在解說圈的『下水道』水準，不能拖了人家後腿」。

雖然這消息未能獲得證實，業內人士也紛紛跳出來打臉，但不難看出電競圈主播及賽評的關注度未必比職業選手低。大陸「英雄聯盟」官方賽事主播娃娃曾在直播上透露，電競賽事的解說沒有固定薪水，基本上按照場次而定，完整的解說一整場比賽，會有2500元人民幣（約1,1000元新台幣）的酬勞。相對而言，只要有比賽，這些解說員才會有薪水可領。

▲大陸電競英雄聯盟職業聯賽解說。（圖／翻攝大陸網站）

目前在大陸要投入電競賽事解說分為兩種門路，一種是由退役選手轉型而成，如李曉峰（SKY）、劉謀（PDD）等人，跟一般的體育選手一樣，他們對遊戲了解較深，戰術及技術上的解說比較專業，但語言能力上則需要加強；另一類人遊戲玩得並不出眾，但語言功力強、語速也很快，容易快速讓觀眾有置身比賽內的魔力，如央視《王者榮耀》解說員詹俊等。

兩種類型的主播各有擅場，但電競已被列為正式運動項目，對於賽事解說及主播的要求標準將會提高，可以預期的是，電競解說也會成為正統科系口語傳播中的一環，對於未來想投身電競產業的年輕人而言，從正規體系脫穎而出的案例將會隨著產業發展，得到更多機會。

