反送中墜亡者頭七　香港運輸署「封金鐘道全線」配合悼念　

▲反送中35歲黃雨衣梁姓男子太古廣場自殺墜樓亡！（圖／記者吳奕靖攝）

大陸中心／綜合報導

香港反送中示威者、墮樓身亡的梁凌杰20日過世一周，有網民自發在「頭七」之日舉行悼念，在太古廣場外提供拜祭和悼念的物品。香港運輸署公佈金鐘道臨時交通安排，預計附近交通將會十分繁忙，呼籲市民盡量使用公共交通工具。

香港《連登》討論區有網民發起悼念集會，呼籲市民在晚上8點半到太古廣場外默哀悼念。臉書《香港突發事故報料區》社團貼文顯示，很多香港市民下午1點50分已經前往金鐘太古廣場悼念，擺放的花圈和悼念橫幅上面寫了「沒有暴動」、「你是香港的一個烈士」等字眼。

綜合港媒報導，香港運輸署今早公佈配合悼念的特別交通及運輸安排，金鐘道全線將會在晚上7點30分開始封閉，禁止所有車輛包括電車駛入；超過50條巴士線及6條專線小巴路線需要臨時改道行走；多條在金鐘、中環一帶的道路需要改道。

運輸署預計受影響地區附近一帶的其他主要幹道的交通將會十分繁忙，呼籲駕駛人士前往受影響地區時保持忍讓，又呼籲市民留意最新交通消息，並盡量使用公共交通工具。

35歲男子梁凌杰15日身穿黃色雨衣爬上香港金鐘太古廣場平台，在棚架上掛上「反送中 No Extradition To China」、「全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台，Help Hong Kong」等抗議標語，危險站立5小時後墜樓，送醫不治身亡。墜樓案件震驚各界，連日來一直有香港市民前往太古廣場外放下白花悼念。

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▼21日是梁淩傑頭七。（圖／記者吳奕靖攝）