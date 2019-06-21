　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

反送中墜亡者頭七　香港運輸署「封金鐘道全線」配合悼念　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼反送中35歲黃雨衣梁姓男子太古廣場自殺墜樓亡！（圖／記者吳奕靖攝）

▲反送中35歲黃雨衣梁姓男子太古廣場自殺墜樓亡！（圖／記者吳奕靖攝）

大陸中心／綜合報導

香港反送中示威者、墮樓身亡的梁凌杰20日過世一周，有網民自發在「頭七」之日舉行悼念，在太古廣場外提供拜祭和悼念的物品。香港運輸署公佈金鐘道臨時交通安排，預計附近交通將會十分繁忙，呼籲市民盡量使用公共交通工具。

香港《連登》討論區有網民發起悼念集會，呼籲市民在晚上8點半到太古廣場外默哀悼念。臉書《香港突發事故報料區》社團貼文顯示，很多香港市民下午1點50分已經前往金鐘太古廣場悼念，擺放的花圈和悼念橫幅上面寫了「沒有暴動」、「你是香港的一個烈士」等字眼。

綜合港媒報導，香港運輸署今早公佈配合悼念的特別交通及運輸安排，金鐘道全線將會在晚上7點30分開始封閉，禁止所有車輛包括電車駛入；超過50條巴士線及6條專線小巴路線需要臨時改道行走；多條在金鐘、中環一帶的道路需要改道。

運輸署預計受影響地區附近一帶的其他主要幹道的交通將會十分繁忙，呼籲駕駛人士前往受影響地區時保持忍讓，又呼籲市民留意最新交通消息，並盡量使用公共交通工具。

35歲男子梁凌杰15日身穿黃色雨衣爬上香港金鐘太古廣場平台，在棚架上掛上「反送中 No Extradition To China」、「全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台，Help Hong Kong」等抗議標語，危險站立5小時後墜樓，送醫不治身亡。墜樓案件震驚各界，連日來一直有香港市民前往太古廣場外放下白花悼念。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

▼21日是梁淩傑頭七。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼反送中35歲黃雨衣梁姓男子太古廣場自殺墜樓亡！（圖／記者吳奕靖攝）

ET快訊
小男友勸生下！19歲女大生瞞家人產女…滿身血「以為死胎」丟垃
辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國
被嗆娘娘腔！網喊：霸凌必須提告...他事後「超高EQ回應」惹

關鍵字：雨衣男,梁淩傑,反送中,反逃犯條例

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

反送中示威者包圍警總、稅務、入境事務處！港府：應和平理性表達意見

她網購手銬＋制服！男同學「自銬困住」　網邪笑：想想就刺激

2019華為僅用「149天」！手機全球出貨量飆破1億台

大陸外交部談伊朗局勢：千萬不要打開潘朵拉的盒子

反送中墜亡者頭七　香港運輸署「封金鐘道全線」配合悼念　

華聞快遞／成都高新區年底前將建設超1500個5G基站

華為發佈7奈米「麒麟810」　手機2019發貨量突破1億

貿易戰是「雞飛蛋打」局面　黃奇帆：美國封堵華為...美企可能先死

影／嫌隔壁女嬰太吵！孕婦竟端起「麻辣燙」潑過去...網怒：你不配做媽

騰訊吃雞手遊《和平精英》5月狂吸7000萬美元！日活躍用戶超5000萬

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

統促黨嗆：憑什麼讓CNN關中天　黃國昌「阿姐你誤會了...」

5週年限定！日本環球影城必看全新「霍格華茲魔法光雕秀」只到11月

小S屁孩魂上身拿水潑信　下一秒見狀...立馬下跪道歉

世界是公平的！她扛百萬學貸闖紐約　屏東女孩超勵志演講2萬人感動推爆

18歲女大生救助阿羅哈傷患 返家遇死劫...出殯數百人送行　

反送中示威者包圍警總、稅務、入境事務處！港府：應和平理性表達意見

她網購手銬＋制服！男同學「自銬困住」　網邪笑：想想就刺激

2019華為僅用「149天」！手機全球出貨量飆破1億台

大陸外交部談伊朗局勢：千萬不要打開潘朵拉的盒子

反送中墜亡者頭七　香港運輸署「封金鐘道全線」配合悼念　

華聞快遞／成都高新區年底前將建設超1500個5G基站

華為發佈7奈米「麒麟810」　手機2019發貨量突破1億

貿易戰是「雞飛蛋打」局面　黃奇帆：美國封堵華為...美企可能先死

影／嫌隔壁女嬰太吵！孕婦竟端起「麻辣燙」潑過去...網怒：你不配做媽

騰訊吃雞手遊《和平精英》5月狂吸7000萬美元！日活躍用戶超5000萬

吃壽司被醬油濺全身…她衣服全毀怒「擊敗耶」！手滑妹超兇：我也被噴到啊

湯姆克魯斯爆「答應小賈斯汀約架」　終極格鬥賽總裁：他很有意願！

泰勒絲與凱蒂佩芮世紀大和解！新曲MV竟藏15位重量級名人

「IG通靈少年」揭開情人變心徵兆：這件事比不遵守承諾更嚴重

于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！

喵星人爽蹭機車...一翻身GG 「賣萌失敗」網笑噴：狂重播

大陸熱門新聞

鄭州女大生飆唱完《涼涼》大量腦..

長髮女耳朵被剪一塊　她撿肉放瓶..

他檢舉黑心蒸發16年　竟被活埋..

烈火襲來！爸緊護女兒　媽犧牲成..

浙江4名閨蜜「搶著買單」導致1..

她網購手銬＋制服　男同學自銬困..

華為僅用149天！手機全球出貨..

餐廳吃飯！蒼蠅囂張降落肉餅「產..

檢舉黑心工程遭活埋　死者兒悲痛..

她狂吃減肥藥0作用　醫檢查傻眼..

嫌女嬰太吵　孕婦竟朝她潑麻辣燙

港府籲示威者：和平表達意見

黃奇帆：美國封堵大陸高科技企業..

10歲女被父責罰　趴在窗外晾衣..

更多熱門

相關新聞

示威者包圍警察總部　齊喊放人

香港不少團體及民眾因不滿政府未回應「四大訴求」，今（21）早實現抗爭行動升級，圍堵政府總部及禮賓府等政府機關，部分馬路全線封閉。截止11點22分，逾百名示威者陸續到達員警總部，齊喊「放人」，要求釋放衝突中被捕人士，而警總外有軍裝警員駐守，但沒有制止示威者。

香港律政司長首次針對修例道歉

港人尋求政治庇護　陸委會重申個案處理

反送中2.8萬讚超震撼空拍是假的

《社頭人俱樂部》恢復上架　網友開心按讚

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

BMW休旅撞重機　騎士捲車底爆頭

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

妻想要新衣櫃！天才夫回收場砸1300尋寶

屏東女孩還清百萬學貸演講　2萬人感動推爆

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

想買車遭拒！他喝「神秘藍綠水」 秒後悔

民宿評價9.2！她插座驚見「詭異黑點」秒嚇哭

快訊／19歲女垃圾桶棄嬰　尋獲已死亡

謝忻回應「Grace原諒阿翔發文」

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

第一次搭飛機巧遇罷工！大學生畢旅夢碎

19歲女瞞家人產女…見嬰滿身血以為死胎

包棟只要500元！花蓮隱藏版佛心民宿

安苡愛NuBra遭心機女模剪爛！

更多

最夯影音

更多

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面