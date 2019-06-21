2019宜蘭童玩護照熱賣　申辦優惠倒數計時請民眾把握

▲▼「2019宜蘭國際童玩藝術節」電子童玩護照申辦優惠7月5日止。（圖／宜蘭文化局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「2019宜蘭國際童玩藝術節」電子童玩護照，5月20日至7月5日上午10點受理線上申辦，宜蘭縣民及全國中小學生優惠價只要100元，申辦優惠倒數計時，請把握最後幾天搶好康的機會！

2019宜蘭國際童玩藝術節，7月6日至8月18日將在冬山河親水公園正式登場，2019童玩節票價平日券250元、假日券350元， 5月20日起開始受理民眾線上申辦童玩護照，全國國小1年級至國中3年級（含應屆畢業生），設籍於宜蘭縣民或身分證號碼開頭為G的宜蘭縣籍民眾，優惠價只要100元。

宜蘭文化局指出，童玩節2018年首度推出無紙化童玩護照，民眾只要申辦電子童玩護照，活動期間出示手機上的QRCODE，便可以不限次數暢遊童玩節。

由於民眾已經熟悉申辦流程，加上2019童玩節「蛻變」活動內容全面升級：有世界各國民俗舞蹈團隊表演、國際級專業特色遊藝團隊踩街互動；還有往年受歡迎的清涼消暑戲水設施。2019年在遊戲部份更大幅增加科技元素，有多項虛擬實境互動體驗。

開園時間從早上9點延長到晚上9點，晚上有光彩奪目燈光水舞，引人入勝星光主秀，白天到夜晚節目精彩不斷，加量不加價，民眾看好2019年童玩節，電子護照申辦與去年相比大幅成長。

另，6月1日至6月23日早上10點至下午5點，在宜蘭文化中心及羅東文化工場一樓大廳，現場設櫃有專人協助民眾申辦電子童玩護照，這段期間除線上刷卡付款外，更提供現金繳費方式，只到這個星期天，如果不熟悉線上操作請把握最後幾天的機會。

宜蘭文化局再次提醒民眾護照系統需人工審核，預售系統將於7月5日上午10點關閉，已通過審核之訂單，務必在中午12點前完成線上繳費，未完成繳款視同無效訂單。

此外，每組QRCODE電子票證僅限本人使用，請勿冒充他人使用。宜蘭童玩護照線上購票系統https://ticket.yicfff.tw/。諮詢聯絡電話(03)9577440分機223林先生、（03）9322440分機 317林小姐。