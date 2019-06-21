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台文館暑假設置「遊戲專區」　廁所文學展「馬桶」也成裝置藝術

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▲▼ 國立台灣文學館（圖／國立臺灣文學館提供）
▲國立台灣文學館暑假設置「遊戲專區」，還有5展覽、講座接力。（圖／國立臺灣文學館提供）

生活中心／綜合報導

國立台灣文學館近日推行的手機遊戲「夢獸之島」、「小封神藏寶圖」以及「農民力桌遊」將在暑假期間7月3日至8月28日於藝文大廳設置「遊戲專區」，除了有夢獸拍照打卡區，且每周特定時段提供VR與桌遊體驗。館內同時還有5場展覽，另外7月15日起的「廁所文學展」，連馬桶也變成裝置藝術，讓廁所充滿文學氣息。

▲▼都是被戰爭傷害的女性！台灣慰安婦創作自療、《安妮日記》重現閣樓密室生活（圖／國立臺灣文學館提供）
▲「安妮與阿嬤相遇──看見女孩的力量」展覽，包括《安妮日記》重現閣樓密室生活，還有台灣慰安婦的創作。（圖／國立臺灣文學館提供）

除了手遊遊戲專區，館內同時有5場展覽，「安妮與阿嬤相遇──看見女孩的力量（在台南）」以女性的眼睛帶你望向和平。「逆旅 ‧ 一九四九──台灣戰後移民文學展」細讀文學所留下的印記。「擴增文學──數位百工特展」透過現代科技，化身數位百工，蒐集台文館珍貴古物的關鍵資訊。還有「台灣文學的內在世界常設展暨舊建築新生命常設展」以及7月26日即將推出的最新展覽「詩永不滅──林亨泰捐贈展」。

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▲▼ 國立台灣文學館（圖／國立臺灣文學館提供）
▲「逆旅 ‧ 一九四九──台灣戰後移民文學展」。

除了展覽，也有多場講座接力舉辦，7月20日「時代的夢遊者與點燈人：日治作家群像」由2012年台灣文學獎圖書類長篇小說金典奬得主賴香吟主講。8月4日「乘著掃把飛向月亮──新住民參與博物館的文學探索」中文講者林秋霞與越語講者蔡秋安，中、越雙語故事親子繪本講座在台南市善化圖書館登場。8月10日詩人鄭烱明以「文學魅力的追尋──日本與俄羅斯文學館巡禮」為題，與民眾分享經驗。

此外，從7月5日至9月15日有「妖氣都市──鬼怪文學與當代藝術特展」在台北空總台灣當代文化實驗場。齊東詩舍暑期有「山巔水湄，歌詩島嶼之南──屏東現代詩展」及多場詩展活動。7月27日在彰化賴和紀念館「我們說的故事──台灣文化協會的歷史記憶」由李昭容、莊萬壽在精彩對談。各種展覽與活動從南到北在暑期進行，詳情可至「國立臺灣文學館」網站查詢。

▲▼ 國立台灣文學館（圖／國立臺灣文學館提供）

●「夢獸之島」VR體驗時段，共12場
星期五: 15:00-16:30 (7/5、7/12、7/19、7/26、8/2、8/9、8/16、8/23) 8場
星期六: 14:00-17:00 (7/13、7/27、8/10、8/24) 4場

●「農民力桌遊」體驗時段，共13場
星期三: 15:00-16:30 (7/3、7/10、7/17、7/24、7/31、8/7、8/14、8/21、8/28) 9場
星期六: 14:00-17:00 (7/6、7/20、8/3、8/17) 4場

●「廁所文學展」7/15登場。
馬桶變身裝置藝術，在大廳現蹤，館舍廁所多了文學清新。

●親子故事時間
時間：每週六10:30-11:30
地點：1F兒童文學書房(衛塔木板區)
說故事時間，視故事長短，約40分鐘至1小時。

●館內5場展覽

「安妮與阿嬤相遇──看見女孩的力量（在台南）」
以女性的眼睛帶你望向和平。
點此連結網頁

「逆旅 ‧ 一九四九──台灣戰後移民文學展」
細讀文學所留下的印記。
► 點此連結網頁

「擴增文學──數位百工特展」
透過現代科技，化身數位百工，蒐集台文館珍貴古物的關鍵資訊。
點此連結網頁

「台灣文學的內在世界常設展暨舊建築新生命常設展」以及最新展覽「詩永不滅──林亨泰捐贈展」。
點此連結網頁

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關鍵字：國立台灣文學館,國立臺灣文學館,展覽,藝文展覽

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