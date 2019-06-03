總獎金增百萬、高達340萬！「台灣文學金典獎」獎項順潮流擴增更新



▲「台灣文學金典獎」獎項順潮流擴增更新， 總獎金更增加百萬、高達340萬！（圖／國立台灣文學館）

記者林育綾／台北報導

「台灣文學金典獎」是唯一國家級文學獎「台灣文學獎」的進化版，為了順應寫作潮流變化，今年（2019）起獎項與獎金有多項擴增與更新，例如圖書類從過去2名擴增至11名，不分文類皆可報名，而總獎金也從過去240萬增加到340萬，即日起至7月1日開放線上報名！

2019「台灣文學金典獎」獎項與獎金有多項革新，其中圖書類獎項從前只有2名，且限定文類為小說、散文；而今年擴增11名，文類更不設限，包括小說、散文、新詩、非虛構書寫、劇本及其他評審委員認定屬文學作品者，皆可報名徵獎，此類「年度大獎」首獎獎金高達100萬元。

此外，今年同時辦理創作類徵獎，包括「劇本創作獎」、「台語新詩創作獎」、「客語新詩創作獎」、「原住民漢語新詩創作獎」4個獎項，共7個得獎名額。

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▲「台灣文學金典獎」更新比較表。（圖／國立台灣文學館提供）

參加者可於收件期間至文化部「 獎補助資訊網 」首頁，進入網路報名系統，點入「2019台灣文學獎」網頁完成報名登錄，並連同應檢附之文件資料，於2019年7月1日前以掛號郵寄至「國立台灣文學館公共服務組」。

為了因應新制首度推出，國立台灣文學館也將特別舉辦台南、台北2場報名說明會。「台南場」將於6月12日（三）14:00至16:00在國立台灣文學館第一會議室舉行；而「台北場」將於6月15日（六）10:30至12:30在齊東詩舍活動室舉行。前20名入場者，將致贈《2018台灣文學獎作品集》一冊。

2019「台灣文學金典獎」網路報名說明會



台南場

時間：6月12日（三）14:00至16:00

地點：國立台灣文學館第一會議室

地址：台南市中西區中正路1號

台北場

時間：6月15日（六）10:30至12:30

地點：齊東詩舍活動室

地址：台北市中正區濟南路二段25號