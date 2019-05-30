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全台第一個文學線上遊戲！「夢獸之島」手機、電腦、VR都可玩

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▲▼ 全台第一個文學線上遊戲！「夢獸之島」手機、電腦、VR都可玩（圖／國立臺灣文學館提供）
▲全台第一個文學線上遊戲「夢獸之島」問世！腳本原創者（前方）潘秋如及（後方）潘瑩真體驗遊戲。（圖／國立臺灣文學館提供，下同）

生活中心／綜合報導

全台第一個「文學線上闖館遊戲」問世！「夢獸之島」由國立臺灣文學館藏品為故事內容，經由公開徵選腳本，首獎作品交由專業廠商利用VR、3D場景等技術進行開發，無論用電腦、手機、VR等設備都可以玩，即日起Android系統即可下載「夢獸之島」APP，而iOS系統近期將推出，他們也歡迎各級學校教師運用作為教材。

▲▼ 全台第一個文學線上遊戲！「夢獸之島」手機、電腦、VR都可玩（圖／國立臺灣文學館提供）
▲「夢獸之島」用電腦、手機、VR等設備都可以玩。

國立臺灣文學館（臺文館）館長蘇碩斌說明，博物館必須與公眾互動，並須隨時注意社會和科技的變遷，而文學是故事真正的產地，臺文館也與時俱進，調整說故事的方法，數位遊戲正是一個全新嘗試！他表示由於文化部努力在推動博物館藏活化，「夢獸之島」就是其中的成果，先由臺文館挑出重要文物，製作3D掃描、建模、詮釋，再公開向大眾徵選創作腳本，再邀請遊戲廠商將首獎開發成遊戲。

請繼續往下閱讀...

「夢獸之島」是2018年的學生組首奬，由潘秋如、潘瑩真兩名姐妹作者共同創作。兩名作者的姐姐潘秋如是成大臺文系畢業，談到讀臺灣文學的樂趣、以及撰寫故事的深意，一時哽咽落下感性眼淚。妹妹潘瑩真則自稱害羞的遊戲玩家，興奮說起與姐姐共同創作故事的爭執與妥協，很感動能以文學遊戲與別人互動。

「夢獸之島」從葉石濤、張深切、龍瑛宗、林海音、姚一葦五位作家取得靈感，以島嶼概念，設計每個作家所要保護的臺灣文學。遊戲的闖關工具是臺文館典藏的作家著名物件，包括葉石濤的「藤椅」、張深切徒步旅行的「名人題字錄」、龍瑛宗的輪椅、林海音精心收藏的象偶、姚一葦渡海的皮箱，玩家必須利用文學小知識闖關成功以救回臺灣文學。

▲▼ 全台第一個文學線上遊戲！「夢獸之島」手機、電腦、VR都可玩（圖／國立臺灣文學館提供）
▲左至右：臺文館洪秀梅秘書、腳本原創者潘秋如、潘瑩真、戴上AR體驗眼罩的臺文館蘇碩斌館長、崑山科技大學空間設計系張郁靂教授、臺文館蕭淑貞副館長、愛迪斯科技林景瑞創意總監。

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關鍵字：夢獸之島,國立臺灣文學館,文學,線上遊戲

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