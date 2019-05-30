「新北友好市400+戶政展」參觀人破萬　展期剩4天看展拿好康

▲「新北友好市400+戶政展」參觀人潮破萬，展期僅剩4天看展拿好康。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府自5月25日起舉辦「新北友好市400+暨戶政展」，開展以來觀展人潮已超過1萬人次。展場除了珍稀懷舊古物，特定時段的音樂舞台表演及有獎徵答，讓大小朋友意猶未盡；觀展後還可參加摸彩，獎品包括聲寶50吋電視、捷安特腳踏車等414項好禮，歡迎民眾把握時間看展拿好康。

民政局長柯慶忠表示，新北市設籍人口於4月27日突破400萬人後，短短1個月時間，人口又增加逾3千人，截至5月29日已達400萬3,086人。市民持續踴躍設籍新北市，也反映在戶政展的觀展人潮，累計已逾1萬人次，每天都有許多參訪民眾正確回答戶政展相關題目參加抽獎，現場把貢寮鮑、青麟魚小魚乾、純濃豆漿、杜鵑花盆栽等獎項直接帶回家，中獎率百分之百。

▲ 全臺唯一具「街頭藝人」證照的機關首長，新北市民政局長柯慶忠演奏薩克斯風。

另外，戶政展覽期間，民眾全區觀展後，手上集滿東、西區2個印章，還可至服務臺領取1張摸彩券，獎品包括聲寶50吋電視、捷安特腳踏車、Panasonic自動研磨咖啡機、惠而浦微電腦微波爐等414個獎項。

民政局表示，「新北友好市400+暨戶政展」將於6月2日下午6時結束，展覽期間的週一到週五，每天中午12點半及下午5點半都有音樂表演，30日中午有美國西北大學音樂博士，也是板橋區公所人文課長黃馨玉的鋼琴演奏。下午則有彭國書的薩克斯風演奏。

31日中午有玉山菊元合奏團的銅管五重奏，下午有歌后田佩樺演唱，及全臺唯一具「街頭藝人」證照的機關首長，民政局長柯慶忠演奏薩克斯風，歡迎大家來新北市府大廳參觀戶政展，同時享受優質的音樂饗宴。