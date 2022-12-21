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民宅當軍火庫！花蓮檢警破獲改造槍械工廠　起出大批槍械毒品

▲▼查扣大批改造槍枝、模擬槍、改造子彈成品、半成品、槍枝子彈零件等及大量安非他命毒品。（圖／花蓮警分局提供，下同）

▲▼查扣大批改造槍枝、模擬槍、改造子彈成品、半成品、槍枝子彈零件等及大量安非他命毒品。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為貫徹執行內政部警政署肅清各式非法槍械，防制槍擊案發生政策，花蓮分局與高雄市政府警察局小港分局、刑事警察局偵八大隊查獲非法改造槍械工廠，查扣大批改造槍枝、模擬槍、改造子彈成品、半成品、槍枝子彈零件等及大量安非他命毒品，執行成果豐碩。

花蓮分局前獲報具有改造槍械專長之范姓犯嫌慣於花蓮地區利用偏僻地區民宅為掩改造槍械並持有大量毒品，經花蓮分局報請花蓮地方檢察署指揮偵辦。

▲▼查扣大批改造槍枝、模擬槍、改造子彈成品、半成品、槍枝子彈零件等及大量安非他命毒品。（圖／花蓮警分局提供，下同）

專案小組經數月偵查鎖定范姓犯嫌藏身花蓮市國福某處民宅改造槍械，日前與高雄市政府警察局小港分局、刑事警察局偵八大隊持花蓮地方法院核發之搜索票，前往該改造槍械工廠執行搜索，當場查獲具殺傷力改造非制式手槍4把、供改造所用模擬槍2把、滅音管2支、改造子彈成品、半成品、黑火藥、底火、撞針、空彈夾等槍支、子彈零件、改造槍械工具1 批及安非他命毒品62包，全案詢後以涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌解送花蓮地方檢察署偵辦。

花蓮分局呼提醒‘槍砲彈藥刀械管制條例修訂規範，模擬槍已納入管理處罰範疇，非經依法申請許可不能擅自持有，另持有制式或非制式槍械處罰刑度相同，製造、販賣及持有非法槍械刑責重大，警方將持續查緝非法槍械，切勿心存僥倖非法持有、製造與販賣槍械，致身陷囹圄，追悔莫及。

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