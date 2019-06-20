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影／長榮罷工現場已聚集逾700名空服　工會祭「1467字罷工宣言」

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記者趙于婷／台北報導

桃園市空服員職業工會今（20）日宣佈啟動罷工，工會也在晚間召開罷工計劃說明會並宣讀1,467字罷工宣言。工會表示，目前已經超過700人集結在南崁總公司，罷工沒有設定期限，但有設定退場決策機制方案，會和參與罷工的會員說明，確定之後也會向社會大眾說明，也希望公司可以盡快提出協商方案。

▲長榮空服員南崁罷工。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮航空空服員聚集在南崁總部罷工。（圖／記者林敬旻攝，下同）

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▲長榮空服員南崁罷工。（圖／記者林敬旻攝）

▲空服員工會召開記者會說明罷工細節。

【罷工宣言全文】

追求一個台灣工人都有尊嚴的時代，必須經過罷工。

爭取尊嚴與對等，爭取不因為發出反對聲音就被約談、被消失，甚至為了爭取這份權利不惜賭上未來站出來，是2019年的香港人民，也是2019年的長榮空服員。台灣社會可貴的是在衝突中不斷前進，但最重要的，是願意先挺身而出的人，這篇宣言不只是宣戰，更是我們希望台灣勞動環境能夠往前進的心聲。

我們首先要向長榮航空公司最高決策者，甚至全台灣的雇主說：分享，讓員工更愛這家公司。

所有空服員都是熱愛長榮航空的，當長榮航空公司在各項國際評比攻城掠地時，我們努力貢獻出自己的力量；當颱風天氣候不佳，公司仍然要求飛機必須起降時，我們冒著生命危險與共。罷工，不是革命，我們希望的只是更多分享，當長榮航空公司獲利能力節節高升，當奧斯卡評比再度獲得第六名時，長榮空服員希望的僅是獲得更好的待遇，還以及參與公司的決策的機會。反對禁搭便車，只是在所有超過百項由公司決定的勞動條件中，有其中一項是工會說了算，它的存在就是證明企業裡面有個能夠稍微制衡資方的力量，而那個力量就是工會，如此而已。

我們要向最高決策者說，還有所有長榮航空的股東說，這家公司要證明的，不是公司不害怕甚至可以打垮工會罷工，而是更有智慧的讓所有人知道，這是一家可以更民主的公司，工會可以提出意見與行動，員工可以在努力中得到應得的利潤，工會深切的希望，長榮航空把握機會，證明自己是一家可以包容民主的企業。分享給員工，讓員工更認同這裡，讓我們決定永遠在這家公司打拼。

三年前，華航空服員罷工時，蔡英文總統曾說「若非忍無可忍，沒有人會走上罷工。」空服員工會要向蔡英文總統喊話，請政府看到這個國家中，勞工和財團之間資源分配的巨大差異，作出適當的行動。蔡英文總統在社會中許多人的形象是一個挑戰體制，面對困難毫不退縮的女性，面對改革也受到了許多指責，也承擔這些指責，希望蔡英文總統知道，這裡投下罷工同意票的2949位長榮空服員，都是挑戰體制，面對困難毫不退縮，堅持改革，承擔指責的女性。工會更希望蔡英文總統看到，今天民營工人出來抗爭，背負了更高的風險和覺悟，也需要更多的支持，我們深切的希望蔡英文總統和所有空服員，共同追求一個讓台灣工人有尊嚴的時代。

接下來，要跟許多網路上一直來痛罵罷工與工會的民眾，無論你是航班受到阻礙的人，或是你覺得台灣勞工應該知足就好，或甚至批評工會就是你現階段的工作，但我們相信，這個社會絕大多數的人，都在飽受低薪資與高工時的苦痛，而這個苦痛必須要有人站出來突破，我們希望你能夠理解長榮空服員必須站出來，也希望你回想工作現場中所遭遇的種種，工會不求每個人完全支持，但希望提高勞動條件，讓台灣的企業內有更多的民主，能夠成為台灣社會所有人的共識。

最後，對每個長榮空服員說，就在罷工即將開始的此刻，所有人一定還是會感到恐懼。長榮空服員的內部社團，叫作「慢跑到最後」，這一段漫長路真的就如同慢跑，工會知道，所有的空服員長期以來，若非面對的特休假、班表、全勤獎勵，都是由資方單方面威權決定，若非颱風天時要涉水上班、冒險飛行，若非空服員隨時要面對公司懷疑時約談恐嚇，在飛機上面對不合理的要求，所有空服員不會要選擇罷工，投下罷工同意票，這段路已經到最後一哩，讓我們真正勇敢的慢跑到最後。這一路走來，恐懼使我們成長，學到教訓和前進，這是長榮集團第一次的罷工，當工人團結起來，不再只有基層勞工畏懼長榮航空公司的時候，這一刻，勞資關係才真正開始平等。

最後再次強調，這場罷工可能會讓許多人不方便與不愉快，但請社會大眾支持空服員工會，希望經過這場罷工，能讓台灣社會更朝向一個更有尊嚴的時代。

▲▼桃園市空服員職業工會記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼空服員工會召開記者會說明罷工細節。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮工會成立罷工媒體中心記者會。（圖／截取自直播畫面）

ET快訊
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關鍵字：長榮罷工,空服員,長榮航空,罷工,桃園市空服職業工會

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