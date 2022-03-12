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社會 社會焦點 保障人權

只剩2天！空姐媽心碎陪女兒　8歲女吐心聲：爸比別帶走我

▲▼ 空姐。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲詹姓前空姐與義籍藍姓富商爭女兒監護權，因8歲女童親筆寫給法官與總統的求助信，引發大眾迴響。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

義籍藍姓富商與台籍詹姓空姐，隔海爭奪8歲女兒監護權，北院裁定由藍男單獨行使親權，並訂詹女應於下周一將女兒交付給藍父，詹女已提異議之訴救濟，望能停止、撤銷，能不與心肝寶貝分隔兩地。和女兒只剩2天可以相處，詹女稍早接受《東森新媒體ETtoday》訪問時，難過地說：「這個周末只想讓女兒跟她的好朋友相處，不去影響她的情緒」。

詹小姐表示，孩子愛爸爸、媽媽，想要父母一起同住照顧是在平常不過，但藍姓富商過去曾5個月完全沒有一通電話問候，想父親的女兒時常撥電話過去，但卻無人回應，她也不斷安慰失落的女兒「或許爸爸在忙，忙完就會打過來了」。

▼ 8歲女童傳訊哀求富商爸，「我不想去義大利」 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 8歲女童傳訊哀求富商爸，「我不想去義大利」 。（圖／記者黃宥寧攝）

受訪期間，8歲女童也在旁稚氣表示，「我不想回義大利，他（指父親）來我也會告訴他」，詹小姐解釋，對於孩子的爸接受他媒體訪問時，提到都以義大利文溝通，這件事並不是事實，女兒並不會說義大利文，頂多只會用義大利文念數字1到10，女童在旁也純真稚氣「爸比為什麼不對我跟媽咪好一點，每天都是我打給他」。

詹小姐嘆口氣說：「看到女兒傳訊向父親說出天真願望，我卻不能完成，心真的很痛...很痛」，這些事情的發生，對孩子都太殘忍，她也對女兒感到相當抱歉，不能讓她留在身邊好好守護。至於後天將交付孩子，她則心碎表示，一定會遵守法律程序，「但若是妹妹不願意，緊抱著我要我不要放手，我也只能抱著」，並且會嘗試用各種方式爭取讓女兒留在台灣。

至於藍姓富商接受媒體訪問對她提出一些指控，詹女不願意再回應，只是無奈地說，從得知懷孕喜訊後，藍姓富商卻開心不起來，甚至隱瞞其親友，懷孕過程，2人發生爭執，她半夜挺著肚子跑出去，也沒接到孩子爸一通電話關心。直到生下女兒後，她育嬰留職停薪2年半，全心全意照顧，而孩子的爸1年當中出差到國外卻是100多天；為了照顧年幼孩子，她調整飛當天班（早去晚回），偶爾3天長班，飛完就立刻回家陪孩子，不該因為「空服員」身分，就被指責。

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