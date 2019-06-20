不斷更新／長榮罷工延燒！最多補助2,000元「各大旅行社」應變懶人包

▲長榮空服員南崁罷工。（圖／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／台北報導

長榮航空勞資雙方協商破局，桃園空服員職業工會宣布今（20）日16:00啟動罷工，不准空服員服勤，預計今明兩天長榮、立榮受影響航班多達310航班，影響6萬人，各大合作旅行社嚴陣以待，紛紛祭出因應方案，《ETtoday新聞雲》也將持續更新旅行社提供的資訊供民眾參考，旅客也可至長榮航班異動專區，了解最新狀況。

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▲雄獅旅遊。（圖／記者李毓康攝）



一.雄獅旅遊

1. 就此事件之影響，雄獅旅遊針對已出發之長榮班機團體旅客，可能因航班取消造成旅客原定行程取消、延誤、滯留或轉乘事宜，雄獅旅遊將妥善安置旅客，並積極尋覓替代航班或其他返程方案，務求減少旅客損失以確保旅客權益，傾全力協助旅客於行程結束後盡速返國。

2. 針對已報名尚未出發之長榮班機團體之旅客，本公司將密切注意長榮航空公司公告，如長榮航班有變更或取消等情事發生，雄獅旅遊將第一時間通知旅客，務求將 對旅客影響降至最低，在未接獲長榮正式通知航班取消前，雄獅旅遊仍建議旅客應 依照原訂出發日程及航班時間，至出發機場集合，以避免權益受損。

3. 就桃園市空服員職業工會長榮分會罷工，致使旅客原定行程取消或延誤，本公司將 持續注意長榮航空公司公告，並視航班取消狀況積極調度找尋替代航班，務求對旅 客影響降至最低，就本事件所造成之不便，雄獅旅遊感謝旅客的體諒與支持。

二.易遊網

易遊網成立緊急應變小組，以維護旅客權益為優先考量，並協助受航班影響以致延誤或無法依原訂航班出發之旅客。

1. 已出發之團體旅客：因航班取消造成延誤或滯留，易遊網將妥善安置旅客，同時尋找替代航班和返程方案。

2. 個人機票未出發且航班確認取消：退改辦法依長榮航空規定辦理，易遊網不收取任何手續費。

3. 尚未出發且確認航班取消：易遊網出團之團體旅客，會尋求其他替代航班，以如期出團為目標，請旅客留意異動通知。如有轉團需求，易遊網提供500至1,000元補償金。若非易遊網出團之團體旅客，則按出團旅行社之規定辦法辦理。

4. 尚未出發且未確認航班取消：團體或個人機票旅客，建議依照原訂日期和時間至機場集合，以維護自身權益。易遊網將同步密切注意長榮通知，如有異動，會第一時間通知旅客。

針對長榮罷工事件，尚未能評估影響時間與範圍程度，對於受此事件影響之旅客，導致需面臨航班取消、滯留、延誤、轉乘等情況，易遊網除盡全力協助，其他未儘事宜將依照觀光局旅遊定型化契約辦理。

易遊網服務專線：4128001（手機請加02）

▲長榮空服員入夜後持續於南崁公司罷工，並給予繳交護照、工作證等三寶。（圖／記者林敬旻攝）

三.ezfly易飛旅遊

ezfly易飛旅遊全力配合長榮航空、立榮航空及政府的應變計劃，並且已成立旅遊緊急應變小組，以維護旅客權益及服務，亦將於第一時間通知旅客。

1.針對航班取消，導致旅客原定行程需取消、延誤、滯留或轉乘事宜，「ezfly易飛旅遊」將依據法規及觀光局頒定旅遊定型化契約規定辦理。

致使旅客原定行程造成轉團，「ezfly易飛旅遊」視航班取消狀況積極調度找尋替代航班，務求對旅 客影響降至最低，就本事件所造成之不便，「ezfly易飛旅遊」協助優惠：自由行補助500元、短線補助1,000元、長線補助2,000元、國際機票退票則不收取任何手續費，「ezfly易飛旅遊」感謝旅客的體諒與支持，其餘將配合航空公司相關規定。

2.已報名尚未出發之長榮航空班機團體旅客，在未接獲長榮航空正式通知航班取消前，建議參團旅客應依照原訂出發日程及航班時間，至出發機場集合，以避免您的權益受損。

3.已出發之團體旅客，可能因航班取消造成延誤，「ezfly易飛旅遊」將積極協助旅客完成旅程、平安返國。敬請旅客保持耐心，將全力維護旅客的權益！

「ezfly易飛旅遊」各服務據點、緊急聯絡方式如下 https://www.ezfly.com/contact/contact.html



四.燦星旅遊

燦星旅遊已啟動旅遊緊急應變小組，以維護旅客權益為第一考量，必妥善安排因受罷工事件影響導致之航班延誤，或無法依原訂航班出發之旅客。

1.因罷工事件所可能產生之航班延誤或取消，本公司將密切注意航空公司之通知，亦將儘速於第一時間通知旅客，就已報名尚未出發之長榮航空班機團體旅客，在未接獲長榮航空正式通知航班取消前，燦星旅遊建議參團旅客應依原訂出發日程及航班時間，至出發機場集合，以避免權益受損。

2.就已出發之團體旅客，可能因航班取消造成延誤，燦星旅遊均將妥善協助安置旅客，並協調長榮航空積極尋找替代航班或其他返程方案，敬請旅客保持耐心，燦星旅遊將全力維護旅客權益，並積極協助旅客安排後續交通運輸事宜。

3.就罷工事件所可能產生之航班取消，導致旅客原定行程需取消、延誤、滯留或轉乘事宜，燦星旅遊將依相關法規及觀光局旅遊定型化契約盡全力協助辦理。

燦星旅遊服務專線：總公司 02-81783000 // 門市 02-4128686

▲長榮空服員南崁罷工現場。（圖／記者林敬旻攝）



五.喜鴻旅行社

「喜鴻假期」針對長榮空空服員罷工可能產生之航班延誤或取消，本公司將密切注意航空公司之通知，並且，「喜鴻假期」已成立旅遊緊急應變小組，以維護旅客權益，亦將於第一時間通知旅客。已報名尚未出發之長榮航空班機團體旅客，在未接獲長榮航空正式通知航班取消前，建議參團旅客應依照原訂出發日程及航班時間，至出發機場集合，以避免您的權益受損。

已出發之團體旅客，可能因航班取消造成延誤，「喜鴻假期」將積極協助旅客完成旅程、平安返國。敬請旅客保持耐心，「喜鴻假期」將全力維護旅客的權益！

針對航班取消，導致旅客原定行程需取消、延誤、滯留或轉乘事宜，「喜鴻假期」將依據法規及觀光局頒定旅遊定型化契約規定辦理。



六.可樂旅遊

可樂旅遊已成立緊急應變小組，以維護旅客權益為第一優先考量，妥善安排因罷工事件導致航班延誤、或無法依原訂航班出發或回來的旅客。

1. 針對已報名，但尚未出發之長榮航班團體旅客，在未接獲長榮正式通知航班取消前，可樂旅遊建議參團旅客應依照原訂出發日期及航班時間，至出發的機場集合，以避免您的權益受損。

2. 針對已出發之團體旅客，可能因航班取消而造成回程的延誤，可樂旅遊將妥善安置旅客，並積極尋找替代的航班，或其他返程方案，敬請旅客保持耐心，可樂旅遊將全力維護旅客權益，並積極協助旅客安排後續的相關事宜。

3. 因桃園市空服員職業工會罷工所產生的航班取消，導致旅客原訂行程需取消、延誤、滯留或轉乘…等相關事項，可樂旅遊將依據觀光局所頒定之旅遊定型化契約規定辦理。

▲長榮航空罷工讓各大航空紛紛貼出因應措施。（圖／記者賴文萱攝）



七.長汎假期

長汎假期已成立緊急應變小組，將以維護旅客權益為唯一考量，必妥善照料受航班影響致延誤，或無法依原訂航班出發之旅客。

1.就桃園市空服員工會罷工所可能產生之航班延誤或取消，本公司除將密切注意航空公司之通知，亦將儘速於第一時間通知旅客，就已報名尚未出發之長榮班機團體旅客，在未接獲長榮正式通知航班取消前，長汎假期仍建議旅客應依照原訂出發日程及航班時間，至出發機場集合，以避免權益受損。

2.就已出發之團體旅客，可能因航班取消造成延誤，長汎假期均將妥善安置旅客，並積極尋覓替代航班或其他返程方案，敬請旅客保持耐心並樂觀面對，長汎假期將戮力維護旅客權益，並積極協助旅客安排後續交通運輸事宜。

3.就桃園空服員工會罷工所可能產生航班取消，導致旅客原定行程需取消、延誤、滯留或轉乘事宜，我方將依據法規及觀光局頒定旅遊定型化契約規定辦理。

八.五福旅遊

即日起，凡參加長榮航空團體行程之旅客，在未收到長榮取消航班通知之前，建議依照原出發日程及航班至機場報到，以免權益受損。

已出發之旅客，五福均會積極妥善安排旅客食宿及後續替代航班。因航班取消導致旅客原定行程需取消、延誤、滯留或轉乘事宜，將依據法規及觀光局頒定旅遊定型化契約規定辦理。受罷工影響之個人機票，退票及改票部分，除依長榮航空公告辦理外，另不收取手續費。

關於長榮航空最新航班取消或異動，將隨時公佈於長榮航空罷工專區網頁www.evaair.com、手機APP或臉書，旅客也可撥打長榮航空服務中心02-2501-1999查詢最新訊息。