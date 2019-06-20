長榮空服罷工！品保協會：請長榮成立單一窗口辦理後續

▲長榮空服員20日下午4點起於南崁總部展開無限期罷工。（圖／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／台北報導

長榮航空勞資方談判破局，空服工會宣佈自今（20日）啟動無限期罷工，品保協會稍早發新聞稿表示，因罷工產生班機取消問題，導致旅客原定行程被迫取消或更改、延誤、滯留或轉乘等，再加上很多預付的國外住宿費及訂金問題，會相當複雜，盼長榮航空成立單一聯絡窗口，協助旅客及旅行社辦理後續處理。

品保協會表示，長榮罷工最主要影響的是旅客權益和旅行社的善後，原訂回國的旅客被迫留滯國外或另外簽轉其他航空公司，造成旅客行程不確定性及衍生之費用，依國外旅遊契約第14條規定，旅行社扣除已辦理的規費及必要費用，才會把餘款退還旅客，罷工導致旅客及旅行社損失慘重。

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▲品保協會表示，因罷工所衍生的費用，呼籲長榮航空全額負擔，減少旅客及旅行社的損失。（圖／記者陳涵茵攝）

品保協會籲請會員旅行社基於維護旅客安全，依照國外旅遊契約第26條規定，妥善安排旅客並協助儘速返台，至於因罷工所衍生的費用，呼籲請長榮航空全額負擔，減少旅客及旅行社的損失。

另外，從華航空服員、華航機師再到長榮空服員一連串的罷工事件，品保也籲請政府主管機關督促，盼長榮航空成立單一聯絡窗口，協助旅客及旅行社辦理後續處理，也請政府建立完整罷工預告機制及善後處理機制。

品保指出，航空公司應盡速退還旅行社已付款卻未搭乘的機票全額款，以便旅行社能儘速退還旅客，對於因停飛所產生已支付卻無法退還的住宿等必要費用損失，或改搭其他航空公司額外衍生的費用及衍伸的費用，長榮航應全額負擔，希望這次罷工事件所產生的問題，能盡速、妥善處理，讓旅客及旅行社的損失降到最少。