面對長榮航空罷工潮　台南市政府提醒旅客應注意自身權益

▲長榮航空空服員開始罷工，台南市法制處提醒旅客務必留意長榮航空網站相關訊息，受影響之旅客應保留所有之相關單據，以利供日後求償之用。（圖／記者林敬旻攝）

記者林悅／台南報導

長榮航空空服員6月20日宣布自下午4時開始罷工，台南市法制處提醒旅客務必留意長榮航空網站公布之相關訊息，降低因罷工受到之衝擊；受影響之旅客應保留所有之相關單據，以利供日後求償之用。

台南市政府指出，長榮航空已在該公司網站成立「罷工事件說明」專區，提供相關資訊。因罷工所衍生之住宿或交通費用，則提供補償方案，重點大略為：1、長榮航空將協助安排替代行程或依旅客要求辦理退票。2、因應罷工造成航班取消/延誤，退票將不收取任何手續費；如透過旅行社購票，則洽開票旅行社辦理退票；如透過長榮航空服務中心購票，則洽原開票單位辦理退票。3、持個人機票旅客因罷工而不及因應者，凡搭乘該公司航班起飛時間延誤6小時以上，或簽轉它航班機起飛時間較原定行程延誤6小時以上者，延誤期間衍生必要之食宿或交通等相關費用，長榮航空提供服務彌補上限為美金250元。

4、保留相關單據及替代航班登機證，並上傳至「交通住宿費用申請專區」。5、已購買附加服務之產品，例如：預付超額行李/預選機位等，可辦理退票，並免收退票手續費。6、團體旅客則洽原委託之旅行社後續與長榮航空營業部門進行協商。

關於參團旅客部分，旅行社應協助安排轉搭其它航班或轉團，若無法成行，旅客可依國外旅遊定型化契約相關規定解約退費；若滯留海外，所生滯留費用由旅行社負責。如因本事件發生消費糾紛，消費者可至撥打「1950」消費者保護專線洽詢；或至台南市政府消費申訴；亦可至行政院消費者保護會網站（https://cpc.ey.gov.tw）進行線上申訴。