台灣世界展望會響應世界難民日「全球時刻」　搶救脆弱兒童

▲台灣世界展望會中區辦事處20日邀請相關單位一同響應「世界難民日」。（圖／台灣世界展望會提供）

記者白珈陽／南投報導

台灣世界展望會中區辦事處20日特別邀請台中市政府、台灣鐵路局，以及中彰投地區投入愛心資源的南山人壽明道通訊處、全球人壽、朝陽科大、大葉大學等一同響應世界難民日「全球時刻」，透過議題倡導關懷戰火下兒童及家庭的生存困境，齊盼匯聚台灣民眾愛心，齊力搶救戰亂衝突地區最脆弱的兒童。

世界展望會2019報告指出，世界上每6名孩子，就有1名住在戰亂衝突的地區，他們的生活動盪不安，隨時可能失去安身之所、成為難民。為提升社會大眾對難民兒童的關注，世界展望會發起「全球時刻」（Global Moment）倡導行動，在6月20日「世界難民日」串聯各夥伴國的力量，呼籲民眾共同關注那些小小年紀就被迫離開家園，失去童年與正常上學機會的最脆弱兒童，並以行動捐款援助。

全球有2540萬名難民，其中逾半數是18歲以下孩童，失去童年與正常上學的機會。敘利亞戰爭邁入第9年。使得敘利亞成為難民來源人數最多的國家，聯合國難民署統計，約有630萬敘利亞人逃至黎巴嫩、約旦、土耳其等國。大約有400萬名敘利亞兒童在戰爭爆發後出生，在他們的人生記憶中，幾乎只有戰亂和流浪。

▲台灣世界展望會邀請民眾響應、捐助幫助最脆弱兒童。

台灣世界展望會中區辦事處吳羿霆主任表示，台灣世界展望會透過難民援助工作，搶救最脆弱兒童（Child Rescue），在敘利亞、南蘇丹、伊拉克、中非共和國等面臨衝突和難民危機的國家，進行糧食援助、營養治療、供水與衛生、難民兒童教育等方式，幫助孩子及其家庭得以生存，擁有較穩定的成長環境。邀請愛心民眾響應「全球時刻」，支持世界展望會難民援助工作，幫助更多脆弱無助的孩子有機會重獲平安！

