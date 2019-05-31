飢餓體驗12小時！花蓮女中響應人道救援　為脆弱童發聲

▲花蓮女中程膺校長帶領參與飢餓體驗的同學們宣誓。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

毎年展望會飢餓三十的宣廣期間，花蓮女中總會自發性的由學姊們帶領發起並號召校內同學響應飢餓體驗DIY的活動。5月31日早晨朝時間由程膺校長帶領全體同學共同宣誓，透過體驗飢餓12小時的活動一同為世界上脆弱的兒童發聲，校長更勉勵同學，體驗飢餓不只是花蓮女中人文校風的，更重要的是培養關懷世界的胸襟，學習人飢己飢的精神。

世界展望會「飢餓三十人道救援行動」已邁入第三十年，統計至2018年，已投入超過750個人道救援計畫，受益人次已超過千萬人次，第30屆飢餓三十以｢Rescue Now搶救最脆弱的兒童｣為主題，盼望集結全台灣民眾的力量，一同搶救敘利亞、南蘇丹等脆弱國家中最需要的兒童，同時並關懷國內特殊景況家庭的需求，幫助孩子脫離危急的生存困境。

▲花蓮女中好聲音團體熱情演出，熱血響應飢餓DIY。

本次擔任營長的盧敬文同學分享到，｢自己實在不理解為什麼捐款之外還要餓肚子12個小時？但就在輔導老師的回饋中理解那是為了讓自己與苦難的生命同在一起，感同身受脆弱兒童與家庭的難處｣，另一位楊珈尉同學也提到，人們總用自己很渺小為藉口而不願意有行動，但如果每個人可以改變一些些、付出一點點，就有機會造就美好而偉大的效應，同時也讓世界的資源做更有效的分配，進而幫助有需要的人。

飢餓體驗的午休時段，分別由校內熱門音樂社、音樂創作社、嘻哈舞蹈研究社、花女好聲音團體組及個人組與李則旻老師…等接力熱情演出許多節目，學生們用熱血的青春回應脆弱兒童的需要。

▲花蓮女中同學響應展望會人道救援關懷世界。

台灣世界展望會東區辦事處主任蕭文榮表示，今年「飢餓三十人道救援行動」聚焦關懷世界最脆弱的國家、搶救最脆弱兒童，除了投入緊急救助工作，更計畫長期服務投入脆弱國家水資源、衛生、糧食保障及兒童營養等工作，幫助最弱勢兒童擁有基本的生存環境，並持續關懷國內經濟弱勢、特殊景況家庭的急難需要，及時伸出援手陪伴每個有需要的兒童與家庭走過艱辛時刻。

蕭文榮邀請社會大眾與世界展望會站在救援第一線，捐款支持「飢餓三十」，幫助國內外處脆弱、缺糧、戰火、暴力衝突、天災及急難中的兒童與家庭獲得生存的盼望。

愛心專線：03-8236868。

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