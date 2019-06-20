長榮空服員罷工　機師工會曝「背後關鍵點」：不得不改善



▲目前已經有不少空服員聚集響應，人數還在持續增加當中。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

長榮航空勞資協商破局！桃園市空服員職業工會在會議場上突然宣布，於20日16時起啟動罷工行動。根據統計，桃園機場衝擊最大，目前已有16航班受影響，若罷工延續，到明天將有近300班、6萬旅客受影響。對此，桃園市機師職業工會也發出聲明表示，「臺灣航空業近年來不斷頻傳的勞資爭議事件，背後所反應出的，其實是整個航空產業中的勞資權力嚴重不對等與管理制度的沉苛，已經到了不得不徹底改善的程度。」



機師工會認為，無論是政府機關（尤其是交通、勞動主管機關），抑或是航空事業經營者，恐怕都需要真正體認到，唯有徹底一步一步改善航空產業內勞資地位不平等的失衡狀態，真正給予每一位基層員工、給予集體代表員工的工會更多尊重與善意，進一步調整過往管理權獨大的爭議根源，才有可能逐步平息層出不窮的勞資爭議事件。



▲20日下午16時長榮空服員於南崁啟動罷工行動。（圖／記者林敬旻攝）



最後，對於此次長榮航空公司與長榮空服員已正式演變成為罷工的爭議事件，機師工會呼籲，政府機關在此次爭議中除應禀持「中立原則」，更重要的是，必須把握機會，對航空產業的勞資關係與管理制度，進行檢視並著手制度性與結構性改革，而非搞錯方向限縮航空業受僱者罷工權。

同時工會也呼籲航空業經營者，應正視足以代表基層員工的各類別職業工會之存在，莫再以「外部工會」之偏見歧視對待，妥善履行誠信協商義務，方為解決航空業勞資爭議不斷的正本清源之道。