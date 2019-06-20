捨文在寅選習近平當中間人！　韓媒：金正恩將讓步提「川金三會」

▲ 金正恩與習近平此前於大連會晤。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

中國國家主席習近平在28日赴日出席20國集團（G20）峰會與美國總統川普（Donald Trump）會晤前夕，今（20）日稍早抵達平壤，與北韓領導人金正恩會面。前北韓駐英國公使泰英浩預測，習近平月底將向川普轉達北韓新的無核化協商方案，且第三次川金會將在不久後舉行。

泰英浩19日於東京接受日媒《每日新聞》訪問時表示，金正恩將在與習近平的會談中說明自己新的無核化方案，並請習近平代為向川普轉達，意即金正恩希望中國成為北韓與美國間的中間人，而非南韓。

他當天接受南韓《東亞日報》獨家專訪時則指出，金正恩之所以選擇中國做為中間人，是因為南韓向美國提出重啟開城工業區遭拒，令北韓對南韓感到失望，如今認為文在寅這張牌已經失靈。

他認為，金正恩將向習近平提出自廢過去從未公開的核設施等讓步方案。而川普為連任成功，必須盡快展現出外交上的政績，因此極有可能接受北韓提議，召開第三次川金會。

金正恩日前突然向川普發出親筆信，泰英浩對此表示，這代表北韓及美國已經展開檯面下的協商，2019年年尾或2020年年初就會舉辦「川金三會」；金正恩屆時可能提議放棄川普在河內峰會中提及的5處核設施，且川普很有可能會答應。泰英浩進一步說明，若北韓及美國就此達成協議，平壤當局便可保有現有的核設施及彈道導彈至不知何時會召開的第四次峰會。