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無人機殞落照曝光　美軍證實一架MQ-4C於「國際空域」遭伊朗擊落

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▲ 伊朗官媒IRNA釋出擊落畫面。（圖／翻攝自伊朗官媒IRNA）

國際中心／綜合報導

伊朗官方20日透露，他們在荷莫茲甘省（Hormuzgan）的上空，擊落一架「非法入侵空域」美無人偵察機。對此，美方一開始拒絕回應，不過隨後有官員出面證實，遭伊朗擊落的是一架「MQ-4C」無人機，不過這架無人機是在國際空域飛行，根本沒有進入到伊朗領空內。

根據《福斯新聞》報導，伊朗宣稱，伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）發現一架美軍無人機進入伊朗的領空，正在荷莫茲甘省的Kuh Mubarak上空飛行，隨即就出動地對空導彈將它擊落，並透過官媒公開無人機遭擊落的畫面。

美國國防部發言人、海軍上校鄂班（Bill Urban）雖然第一時間拒絕回應美軍是否有無人偵察機被擊落，僅表示「今天沒有任何無人機進入到伊朗領空中執行任務。」不過，隨後就有官員出面證實，的確有一架美國海軍MQ-4C Triton無人偵察機，在荷莫茲海峽的「國際空域」，遭到伊朗擊落。

據悉，中東地區海域這陣子發生多起油輪遇襲事件，美國懷疑是伊朗所為，日前曾出動一架「收割者」(Reaper)無人機前往阿曼灣觀察遭攻擊的油輪，沒想到過程中差點遭到伊朗擊落。

▲MQ-4C。（圖／翻攝自美國海軍官網）

這次再度發生伊朗攻擊美軍無人機的事件，美伊關係更為緊張，外界認為，這已經是明顯的觸碰到川普政府的底線，不排除政府會開始思考使用軍事手段來回擊。

MQ-4C無人機是由RQ-4C「環球鷹」無人機（RQ-4C Global Hawk）所改良而來，全長14.5公尺、翼展39.9公尺、高度4.7公尺、總重量為14.6噸；最大飛行速度達到每小時575公里、航程為1萬5186公里、續航時間30個小時、最大飛行高度為1萬8000公尺；它能夠24小時執行任務，一次飛行可以偵察700萬平方公里的海域，位於1.8萬公尺的高空還能分辨「高爾夫球般大小」的目標。

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關鍵字：伊朗,MQ-4C,RQ-4 Global Hawk,軍武,國際軍武,北美要聞

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