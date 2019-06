習近平訪北韓「平壤街區實況曝」！街道連夜掛五星旗　金正恩鋪紅毯迎接

▲ 平壤市區街道掛起北韓、中國國旗以及標語。(圖/翻攝自推特@ColinCrooks1)

國際中心/綜合報導

中國國家主席習近平20日出訪北韓,展開為期2天的國是訪問。根據英國駐北韓大使庫魯克斯(Colin Crooks)在推特分享的照片,可見平壤政府在街道掛上五星旗,迎接時隔14年來訪的中國最高領導人。

北韓黨報《勞動新聞》周四以頭版來報導習近平來訪的消息,強調北韓、中國的雙邊友好關係。根據庫魯克斯分享的平壤街景照,可見大型海報以中文、韓文寫著「朝中友誼」,並提到「平壤已經準備好迎接習近平,街頭連夜掛上五星旗,大批群眾聚集路旁,這是習近平首次的北韓國是訪問。」

此外,為了迎接習近平專機到訪,平壤政府也在機場安排歡迎儀式,為習近平鋪上紅地毯。

#Pyongyang gets ready for #XiJinping’s visit today. Chinese flags appeared overnight. Crowds gathering by the roadsides. Xi’s first State Visit to #NorthKorea pic.twitter.com/lDAKWVWEta