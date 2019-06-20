柯P鬆口氣！北市敬老金條例卡關暫擱　下會期再討論

▲柯文哲赴議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

由台北市議會國民黨團提起的「台北市重陽禮金致送自治條例」草案，朝野議員針對發放對象資格是否應排富、財源等意見分歧，最終按「普發」版本通過。但19日進入大會審議無結果，20日上午黨團協商結果破局，最終此案暫擱不排入大會表決，留待下會期再繼續討論。

提出議案的國民黨團書記長應曉薇表示，議長認為議案還需再經過廣泛討論，這麼大的政策，若今天馬上做最後確認恐怕有欠周詳，所以裁定下個會期再來討論。應說，有黨團議員認為，關鍵的第三條仍應由市政府來決定，但就這一點黨團絕對不可能讓步。

至於國民黨人數上占優勢，甚至傳出，為何不祭出甲動，為何最後未逕付表決？應曉薇說，現在國民黨立場就是盡力去做了，其他的政黨覺得有意見都會包容，「這案子站在國民黨立場，就是希望做到最好，經得起全民檢驗」，國民黨立場是準備好了、公開透明歡迎大家繼續討論，至於無法如期發放敬老金，恐怕是柯文哲自己要去負的政治責任。

張茂楠表示，以黨團立場來看，認為可以再討論，不排入議案不代表說重陽節敬老禮金這案子就要讓他表決，「讓大家多多討論一下，到底要不要排富、排富情況又要到什麼程度，或者是什麼樣資格可以領」，要找出能同時兼顧老人尊嚴、市府財源的方案。

對於敬老金發放留待下會期再討論，時代力量黨團總召林穎孟表示，這結果暫且可以同意，未來仍會堅持反對沒有排富全面發放、反對違法沒有法定財源、長者福利應重照顧服務。