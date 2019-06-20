黨產會查中廣案　趙少康：國民黨賣給中時即獲利了結

▲黨產會針對中廣是否為附隨組織舉行聽證會，趙少康出席。（圖／記者黃克翔攝）



記者楊亞璇／台北報導

行政院黨產會20日召開中廣案聽證會，中廣董事長趙少康表示，當中廣賣給中時集團余建新，對國民黨來說就是獲利了結，從那時候就是不是黨營。與會的律師代表建議黨產會，用受託管理人的角色處理，學者代表卓越新聞獎基金會執行長邱家宜也認同，應讓現在跟過去的中廣脫鉤，再另起一案做調查。



趙少康表示，「我怎麼會是附隨組織，做夢想我都會笑」，中投也認為中廣是受託管理人，只有黨產會認為中廣是附隨組織，黨產會應該去跟中投打官司。

黨產會調查報告指出，2006年12月，國民黨決定將中廣96.95%股權以57億元出售給好聽等四家公司，然而中廣股份契約為57億，至今只支付10億，且9億是由光華公司的現金股利付的，實際只支付1億。

對此，趙少康強調，「我經營就是我負責，盈虧就是我負責」，9億怎麼會是光華的，「10億元都是我賺的」。趙少康說，只有買中廣的廣播部門，沒有買中廣不動產，僅有掛名託管，也多次爭取分割，且中廣89年到95年連年虧損，絕對沒有不當對價的情形。

他也指出，余建新當時出價6.5億元，高育仁出價8.5億元，他花了10億，「哪有不對價，我買貴啦，而且一堆麻煩」，他用了5年付清10億，且過程交不出錢還要付4％利息，他也確實付了4000多萬。

趙少康表示，當中廣賣給中時集團余建新，對國民黨來說就是獲利了結，從那時候就是不是黨營。趙少康要黨產會去找中投，「中投不是被你們認定附隨組織？」