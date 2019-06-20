老中青三代文字影像紀錄　利嘉部落《你是我的菜》新書發表

▲林管處將【你是我的菜】著作權贈予利嘉部落，由村長林肯毅代表簽署。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東林管處19日結合利嘉國小畢業典禮，熱熱鬧鬧地公開發表《你是我的菜：利卡夢生活植物》的書和DVD，這是利嘉部落老中小三代傳承記錄55種生活中常見的山林植物和田野蔬果的文字和影像，由5位耆老、8位中生代的巡守隊員及53名利嘉國小全體師生共同著作。

▲簽署儀式完成。



過去一年多來，台東林管處、台東縣永續發展學會及利嘉社區巡守隊責無旁貸地彙集利嘉在地知識，陪伴利嘉國小學生一二三年級以葉脈代筆手寫，四五六年級書寫繪製植物的日常樣貌，同時恢復植物母語名稱的《你是我的菜：利卡夢生活植物》，這本書是記錄著森林帶給我們的知識與力量，試著從現代與傳統的角度，重新認識與詮釋予花草、樹木原始與文明的個性。

▲利嘉國小學生植物拓印。



這不只是一本吃得飽足的料理書，還是一本能強健身體與富足心靈的書藉，裡頭有利嘉族人世代相傳的秘密配方。我們不只留下祖先的智慧，也感受了森林裡的生命氣息，更留下傳統秩序和禁忌，透過三代共學的調查方式，讓我們不致於徘徊現代與傳統之間，反而更加有力量及勇氣使用祖先的山林智慧，亦讓長輩的心願及下一代的未來有所倚靠。

▲許文忠校長頒獎並替學生戴上植物編織花環。

台東林管處當天致贈本書給共同參與書寫的五位畢業生，期盼他們繼續帶著部落知識的力量，飛向更美好的未來，同時台東林管處也在此正式將紮根山林的知識權回歸給部落，讓予部落族人傳承與運用。透過這樣的行動，具體表現了「原－林」一體的精神，盼望讓更多族人找到回「嘉」的路，延續使用原來隱藏在山林裡的知識寶藏，未來並能順應自然變化重新找到與山林和諧共存的現代智慧。

▲授權書。