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狂人又爆爭議！杜特蒂自稱「曾是同性戀」：後來被前妻治好

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▲▼菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓總統杜特蒂稱自己「曾是」同性戀，直到遇到前妻才「治癒」。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）31日訪問日本，沒想到卻爆出驚人言論。杜特蒂聲稱，自己也「曾經」是一名同性戀，是遇到前妻並結婚後，才被成功「治癒」，變回「男人」。

綜合外媒報導，與日本首相安倍晉三會談前一天，杜特蒂出席菲僑聚會，不料卻在聚會上語出驚人，先攻擊政敵參議員特里蘭尼斯（Antonio Trillanes IV）是同性戀，接著又說「特里蘭尼斯和我『類似』，但我治癒了自己」。

杜特蒂解釋，自己曾經是一個同性戀者，直到遇見前妻伊麗莎白（Elizabeth Zimmerman），突然靈光一閃「就是她！我就變回男人。」自此，自己只愛美女，而不喜歡英俊的男人，甚至當場邀請女性上台親吻。

不過杜特蒂過去對相關議題立場反覆不一，雖自封專家，能知道誰是否為同性戀者，更曝光曾遭美國籍牧師性騷擾的過去，「90%牧師都是同性戀者」，但杜特蒂也曾被爆出猥褻女記者，並以同性戀話題攻擊政敵的舉止。

不只如此，杜特蒂針對婚姻平權議題表示的態度為「如果會讓你更幸福，我就支持」，也曾考慮雙性戀，但原因只是因為「可以兩方都玩得開心」。

外界質疑，杜特蒂將同性戀看為一種疾病，且對於同性婚姻是否合法前後說法不一，如今發言再度引起批評。

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關鍵字：菲律賓,杜特蒂,同性戀,疾病,治癒,同志,東南亞要聞

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