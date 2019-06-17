出獄馬上歸隊！　黃之鋒：林鄭月娥流淚香港人流血

▲香港眾志祕書長黃之鋒前往立法會外，要求林鄭月娥下台。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

香港 「反送中」支持者17日繼續在立法會聚集抗議。「香港眾志」祕書長黃之鋒今早出獄後，立即到場為示威者打氣，感動百萬香港人兩次上街，遺憾自己身在獄中。他表示，「當特首林鄭月娥在專訪流眼淚，香港人流的是血，完全撤回才是唯一出路」。

黃之鋒重申港府必須撤回《逃犯條例》修訂，立即撤回612暴動定性、停止搜捕和檢控年輕人。他認為林鄭月娥沒有資格再當香港特首，「我在獄中看見林鄭月娥受訪時留淚，但當你流眼淚時，香港人正流著血」。

他於昨日晚間透過臉書專頁小編協助發文，表示將在今（17）日服刑完畢，並使用標籤「馬上歸隊」、「不撤回不撤退」。據悉，黃之鋒今早10點確定順利獲釋，立即對「反送中」一事發表想法。他稱，特別感謝台灣民眾支持香港的行動，並且利用粵語、普通話、英語表達觀點。

黃之鋒指出，因為自己被關了4個星期多，導致錯過2場佔領運動，很遺憾無法與香港民眾並肩作戰，「入獄前從沒想過香港會出現大型抗爭行動，希望大家可以在未來幾個星期繼續抗爭。」

稍早前，他到金鐘太古廣場外，為日前反對修訂《逃犯條例》而墜樓身亡的示威者獻花悼念。黃之鋒因2014年佔領中環運動，遭刑事裁定藐視法庭，被判囚3個月，即時入獄2個月。

▲香港眾志祕書長黃之鋒前往立法會外，要求林鄭月娥下台，現場民眾振奮歡呼。（圖／達志影像／美聯社）