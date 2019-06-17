凌友詩批港人「反送中」：「白人對中國的歧視」的殖民心態

▲台籍大陸全國政協委員凌友詩。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

香港民間人權陣線（民陣）不滿特首林鄭月娥未回應5點訴求，17日發起「三罷」活動。對此，大陸全國政協委員凌友詩17日表示，港台民眾上街進行「反送中」遊行，「是明白的歧視大陸法律和法制，是香港殖民與台灣的日本皇民心態作祟，這種驕傲並不可取。」

仍持中華民國護照的台籍港區政協委員、57歲的凌友詩17日在廈門「第十一屆海峽論壇•兩岸智庫論壇」上主張，「以促進中華文化的『正氣』，壓制台獨、港獨的『邪氣』。」她進一步指出，「港府推動修例，法理上完全站得住腳，香港過去只和大英聯邦國家簽訂遣送逃犯，如果這次修例通過，可以提升國際形象，跟國際標準看齊，更何況台灣跟大陸也有簽訂遣送逃犯。」

「許多港人質疑大陸司法不公正，用各種理由阻撓遣返，其實是一種偏見與驕傲，也等於宣稱香港是一個絕對的司法管轄區，毫不考慮『一個中國』。」凌友詩提到，「香港經過155年殖民統治，很多人具有殖民心態，就是『白人對中國的仇恨與歧視』，這跟台灣的日本皇民心態仇恨、歧視大陸一樣。」

▲香港反送中大遊行。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）

大陸台籍全國政協委員凌友詩今年3月在兩會發表支持「兩岸統一」的說法，遭內政部處法定最高額的新台幣50萬元罰鍰。她更表示，「所謂『中華民國』只是一個政府的代稱，嚴謹稱呼是『中華民國』政府，等於唐宋元明清一樣，朝代的代稱，不是一個國家，中國還是那一個；而台獨最微妙的地方在，把本來政府的代稱，偷換概念成為一個國家，喊中華民國是一個『主權獨立的國家』，這就是法理『台獨』，不一定是修法條，雖然我是拿中華民國護照，但這是地區政府發的。」

此外，被問及2019是否會回台灣投票，凌友詩說，「好啊！但要看看有沒有時間」，她目前是大陸政協委員，每個月幾乎要跑三次北京，若時間衝突，就不一定能夠回去台灣。

▲凌友詩。（圖／中新社）