邀女同學慶生！結束後載她回家硬上　「獸星」爸強塞1萬元遮羞

▲一名蘇姓高中生邀心儀的女同學參加生日派對，隔天載女同學返回自己住處性侵得逞。（示意圖／翻攝pixabay）

地方中心／高雄報導

高雄市一名蘇姓高中生在耶誕夜時，邀心儀女同學到KTV參加他的生日派對，到了隔天竟載對方返回家中性侵得逞，女同學嚇得打電話向好友求救，而事後蘇父為了想快速平息此事，竟塞1萬元紅包給女同學，蘇母也擔心事情鬧大，隨便簽了「和解書」，但法院認定非少女真實意願，依強制性交罪判蘇男3年2個月。

判決指出，蘇姓高中生於2017年12月24日晚間，邀請多名朋友一起到KTV為他慶祝生日，其中也邀請一名他心儀的女同學，歡唱到隔天，竟假借載到學校上課為由，將該名女同學載回住處，強脫女同學衣褲，且不顧她掙扎反抗，強制性侵得逞。

女同學嚇得趕緊打電話給友人求救，友人立即趕往蘇男住處幫忙報警，未料蘇父竟強塞1萬元紅包給女同學，過了2週，蘇母與女同學草草簽立「和解書」，載明雙方是「合意性交」。

不過經檢方調查指出，若1萬元是賠償金，理應在和解書上明確載明，但和解書內容並未提到，可見1萬元並非雙方合意的賠償金。而女同學供稱，「媽媽不希望我受傷害，怕事情鬧大，大家會知道」、「案發後常突然就想哭」，且女同學都因不願看到蘇男而拒不到庭；橋頭地院最終依強制性交罪判蘇男3年2個月。全案可上訴。

【更多新聞】

7人全認了！海軍「KTV極樂38秒」瘋傳 裸身士官擬告偷拍同袍

