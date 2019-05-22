民進黨議員李雅慧總質詢「零火藥」　韓國瑜大讚：好理性

記者洪正達、賴君欣／高雄報導

高雄市議會22日的總質詢氣氛難得「零火藥」，首位進行質詢的民進黨議員李雅慧就民生、觀光、教育、經濟、交通等市政議題質詢市府團隊，難得出現和諧氣氛，讓韓國瑜大讚「理性質詢」。

▲民進黨議員李雅慧零火藥質詢讓韓國瑜大讚理性。（圖／記者賴君欣攝，下同）



質詢一開始李雅慧就以左營哈囉市場改造為題，並舉國內外市場改造成功案例希望市府團隊藉此吸取經驗，將在地60多年的老市場改建為具有觀光價值的現代化市場，「賣菜」出身的韓國瑜也當場允諾要進行改善，日後會在短時間內派員勘查後進行規劃。

隨後，李雅慧再提出教育議題，她指出，高雄市有多所國小均設有公費音樂班，但近年來隨著少子化問題生源短少日趨嚴重，尤其老牌的鹽埕、前金2間音樂班即將面臨到招生名額不足，下個學年將會減招、停招等問題，希望能檢討過去「未滿30人不成班」的規定，教育局局長吳榕峯也允諾會進行檢討，因教育議題市府相當重視，也不希望有學生辛苦考上音樂班，卻又因名額問題必須到他校的音樂班併班上課。

其次也問到無障礙廁所設備問題，李雅慧表示，高雄市公共場所目前都有無障礙設施，但照護床設施卻非常少，許多身障朋友到了公共場所若無照護床，隨行的看護或是家人使用上相當的不便，希望市府能改善，衛生局長林立人隨後便答覆會編列經費設置。