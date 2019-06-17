入門款新機搭載S710處理器　realme 3 Pro登台價6990元

▲realme 3 Pro號稱「速度王者」。（圖／realme提供）

記者姚惠茹／台北報導

OPPO旗下子品牌realme今天（17日）在台發表入門款新機realme 3 Pro，主打同價位機種中，高規格搭載高通S710處理器，以及30分鐘充飽50%的VOOC 3.0閃充技術，其中4GB+64GB售價為6990元；6GB+128GB售價則為7990元，並將在6月18日年中慶活動線上開賣。

▲realme 3 Pro即將在明天線上開賣。（圖／記者姚惠茹攝）

realme台灣市場商務長鍾湘偉今天在新機品鑑會中，首先強調realme 3 Pro在萬元手機價位中，具備中高階旗艦科技力，並以「敢越級」的概念，主打性能、設計、品質的越級，尤其是在性能方面，比起同價位機種採用高通6系列處理器，realme 3 Pro搭載高通Snapdragon 710處理器，號稱「速度王者」。

▲realme 3 Pro搭載高通S710處理器。（圖／記者姚惠茹攝）

設計方面，realme 3 Pro為6.3吋水滴螢幕，採用大猩猩第五代玻璃，提供「氮氣藍」與「電光紫」兩色選擇，背殼設計靈感來自「利曼24小時耐力賽」，充滿速度感的「賽道紋」與S型光紋設計，並將喇叭設計在手機底部的右側，讓用戶玩遊戲的時候，不會因為水平握持手機而遮擋住音效。

▲realme 3 Pro提供「氮氣藍」與「電光紫」兩色選擇。（圖／記者姚惠茹攝）

規格方面，realme 3 Pro內建4,045mAh電池，支援VOOC 3.0閃充，主打不僅電池容量大、充電速度快，20W的充電功率可達成「30分鐘即充滿50% 」，而且還可以邊使用邊充電，一小時充滿60%，比起同價位機種還要快6倍。

▲realme 3 Pro背殼採用S型光紋設計。（圖／記者姚惠茹攝）

攝影方面，realme 3 Pro前置2,500萬畫素鏡頭，後置1,600萬畫素主鏡頭+500萬畫素景深輔助鏡頭，並且擁有超級夜景模式，主要應用AI來幫助成像在低光源取得更好的效果，還有同價位機款唯一的960fps超級慢動作攝影，無論是水花飛躍或粉末飄散都可以捕捉到畫面。

▲realme 3 Pro品鑑會。（圖／記者姚惠茹攝）

同時，realme 3 Pro台灣版本不僅符合全通訊頻段，更支援2CA頻段組合，其中4GB+64GB售價為6990元；6GB+128GB售價則為7990元，不僅購機即享有18個月原廠保固，並將在6月18日年中慶活動線上開賣，享4GB+64GB版本現折300元、6GB+128GB版本現折618元的優惠。

▲realme 3 Pro登台價6990元。（圖／記者姚惠茹攝）