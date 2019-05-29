OPPO Reno十倍變焦版六月中上市　搭電信指定資費、0元帶回家

▲OPPO Reno 10倍變焦版六月中旬上市。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

OPPO Reno十倍變焦版今（29）日在台正式發表，遠傳與台灣之星立刻就釋出了資費優惠資訊。在遠傳電信方面，只要搭指定資費，最新Reno十倍變焦版就能0元帶回家；而在台灣之星方面，申辦月租599元以上資費，即可享上網吃到飽、手機最高折3,000元的好康。

遠傳除了十倍變焦版 還有標準版薄霧粉可選

遠傳電信表示，將在六月中旬開賣OPPO Reno 十倍變焦版，該款手機配備了6.6 吋 19.5：9長寬比的 FHD+螢幕，下邊框寬度僅 3.5mm，提供93.1%螢幕佔比，無論追劇、手遊，都享有更廣闊的視野，加上Dolby全景聲、Hi-Res 高解析音質，給用戶沉浸式的娛樂體驗，搭配遠傳指定資費，還能0元帶回家。

此外，標準版的OPPO Reno近期也推出了薄霧粉的新色款；遠傳將於6月起獨家引進薄霧粉色機；另外，遠傳還加碼送自拍補光燈，讓O粉們無論什麼角度拍，都有好氣色。

▼遠傳OPPO Reno資費表。（圖／遠傳提供）

申辦台灣之星 享多重OPPO原廠限定好禮

在台灣之星方面，用戶自2019/6/15起，凡新申辦/攜碼/續約搭配4G勁速資費方案，月租599起（限U25學生/網路門市/攜碼）/799起（一般用戶）即可享不限速上網吃到飽，網內互打免費、網外/市話最高爆送1,200分鐘優惠；若攜碼申辦，還可享手機專案價最高再折2,000元。

符合家族省/U15中小學生/060樂齡族優惠資格者，手機專案價加碼再折1,000元。舉例來說，攜碼申辦OPPO Reno 10倍變焦版搭配4G勁速隨你講資費方案，月租1,599元，綁約30個月，且符合家族省資格者，手機專案價折扣後為4,990元，5千有找就能輕鬆入手，與原價24,990元相比，直接現賺20,000元。

此外，2019/6/15起至7/15期間，凡申辦OPPO Reno 10倍變焦版，可享多重原廠限定好禮：

(1)限量Reno10倍變焦版禮盒（市值2,480元），內含OPPO VOOC USB閃充車用充電器（Type-C）及OPPO Reno 10倍變焦版凱夫拉保護殼，數量有限、送完為止。

(2)至OPPO Life APP登錄成功者，再享手機保固延長6個月。

(3)國際聯保服務。

▼台灣之星OPPO Reno10 倍變焦版資費表。（圖／台灣之星提供）