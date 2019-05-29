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OPPO Reno十倍變焦、標準版比一比　除了望遠鏡頭、規格也大不同

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▲▼OPPO Reno十倍變焦。（圖／記者邱倢芯攝）

▲OPPO Reno十倍變焦、標準版比一比。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

眾多O粉引頸期盼已久的Reno十倍變焦版終於登台，不過應該有許多人好奇，究竟Reno標準版與十倍變焦版之間有哪些差異？事實上，十倍變焦版除了在尺寸大小上與標準版不同外（十倍變焦版為6.6吋、標準版為6.4吋），其外觀上還多了一個小方框鏡頭。

▲▼OPPO Reno十倍變焦。（圖／記者邱倢芯攝）

兩款手機外觀設計乍看之下相當類似，兩者的主鏡頭完全放置在背面玻璃機身之下，沒有凸出、沒有縫隙，背面是一整塊完整的3D玻璃，四邊採用圓角的設計方式。

不過在一些小細節上十倍變焦版與標準版有些許的不同，在機身底部的配置上，可以看到標準版多了一個3.5mm耳機孔，而十倍變焦版則沒有耳機孔的配置；兩個版本的SIM卡卡槽位置也有所不同，十倍變焦版是置於機身底部，而標準版則是放在音量鍵的上方。

▲▼OPPO Reno十倍變焦。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Reno十倍變焦。（圖／記者邱倢芯攝）

且在內部硬體配置上也有些許不同，標準版採用了高通S710處理器，而十倍變焦版則採用S855；相機主鏡頭上，標準版為4,800萬畫素+500萬畫素雙鏡頭設計，十倍變焦版則是4,800萬畫素+1,300萬畫素潛望式長焦鏡頭+800萬畫素超廣角三鏡頭設計。

▼左為OPPO Reno十倍變焦版安兔兔跑分、右為標準版跑分分數。（圖／翻攝自安兔兔跑分APP）

▲▼OPPO Reno十倍變焦。（圖／記者邱倢芯攝）

在電池續航力中，標準版為3,765mAh，十倍變焦版則是4,065mAh；標準版支援雙卡雙待（4G+4G），十倍變焦版則除了支援雙卡雙待外，也支援最高256GB microSD擴充記憶卡。

記者在拿到Reno十倍變焦版後，快速地先試用了十倍變焦拍攝功能。

▲▼OPPO Reno十倍變焦。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Reno十倍變焦。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Reno十倍變焦。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Reno十倍變焦。（圖／記者邱倢芯攝）

四張照片由上而下分別是一倍、二倍、六倍、十倍；相較於過去的智慧型手機拉近後有可能會使得成像模糊，搭載十倍變焦技術的Reno手機在相同距離，但是焦距拉近的情況下，表現仍不錯，靜物的細節紋理都保留的相當不錯。

OPPO Reno（圖／記者樓菀玲攝）

根據官方所釋出的資料顯示，Reno十倍變焦版空機價為24,990元，霧海綠、極夜黑雙色6月15日全通路上市開賣， 5月29日16:00起至6月5日止開放預購；有興趣的消費者可至 OPPO全台體驗店、OPPO網路商店及各大網路購物平台(PChome 24h購物、 Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、東森購物網、蝦皮商城、神腦線上、friDay購物、myfone購物)進行預購。

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關鍵字：OPPO,Reno,十倍變焦,望遠鏡頭

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