沒有樑也沒有柱　北京「古崖居」 階梯式建於山壁...來歷成謎





▲古崖居坐落在山壁上，排列整齊具有層次感。（圖／翻攝自維基百科）

大陸中心／綜合報導

在機械、建築工具都還沒有那麼先進的時代，大陸有許多古建築，已經充分展現了先人的工藝技巧有多麼出色。像是在北京延慶一處與世隔絕的峽谷之中，就有居民在峭壁上鑿出一個又一個洞穴，再將床、灶台及生活用品放進去，形成了多達147個的「古崖居」。

根據《每日頭條》報導，「古崖居」坐落於延慶區張山營鎮的西北部山區中，是古代先人在陡峭的岩壁所鑿建的住所。在峽谷內，光是一條不到10公尺寬的山溝兩側，距谷底約10萬平方公尺的花崗岩石壁上，就能看見大大小小的石室，並依照開鑿的石室位置，分成前、後兩個區域的自然村落。

石室在前溝南、北、東共有91處石室，在石室後溝東則鑿有26處石室。它們多半鑿成長方形或正方型，但也有少部分是圓形的，從單間、2房到3房都有，大小介於3、4平方公尺到20平方公尺之間，至於高度則介於1.5到1.8公尺之間。它們的洞口緊緊相鄰，坐落分布成階梯、樓層狀，看起來相當整齊，在每層之間都石梯或棧橋來做連接。

這些石室內部，牆壁通常被鑿得較為平坦，牆角線也相對平直許多。灶台、床、煙道，還有基本的生活物品裡頭都應有盡有，反映出當時居民對生活品質和細節的重視。

▲ 在「古崖居」內部，有灶台、床、煙道。 （圖／翻攝自百度百科）

有別於一般的石室，還有專門提供給古代首領所居住的單體石窟，又被稱為「官堂子」。這樣的石窟結構相當複雜，外頭屋頂特地造成「歇山頂」形式，內部則分成上下兩層，共包含8個不同大小的房間。其中下層最中間的房間是主室，應該也就是首領的專屬房間，有4根石柱支撐洞頂，採光良好，還擺有寬敞的石床，以及石桌、石凳。

神奇的是，除了「官堂子」內設有石柱外，其餘117間石室全部都沒有樑也沒有柱，卻能安然無恙的建造在山壁上，究竟是用了什麼技巧？這樣歷史悠久的建築到底是始於哪個時代？又是由誰先進行開鑿？許多專程前來探究的專家都沒有找出答案，目前也沒有任何文獻有所記載，因此被成為「千古之謎」。

這樣神秘又壯觀，兼具原始美的建築，也在2013年5月正式被國務院列在「第7批全國重點文物保護單位」當中，希望在政府的保護之下，人們未來都能繼續前往一睹這種建築的另類丰采。