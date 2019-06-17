「海能風電」攜手在地與國際產業　積極培育離岸風電專才

▲苗栗縣縣長徐耀昌，17日接受海能風電繳交印花稅1.17億元，充份展現離岸風場開發與地方發展共生共榮 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌，17日在經濟部政務次長曾文生的見證下，接受海能風電繳交印花稅新台幣1.19億元，充份展現離岸風場開發與地方發展共生共榮、如期交付海能風電，以及致力開發在地離岸風電的決心，並積極為在地產業帶來全球最佳案例和經驗。

海能風電積極落實在地化，在開發及設計階段即與全球測繪、台灣世曦工程、中興工程和光宇工程等多家本地顧問公司密切合作，結合台灣在地及全球開發經驗。接下來的施工工程也將持續與華城電機等合作夥伴合作，打造陸域電力系統。截止目前為止，海能風電已經與本地供應鏈簽訂超過60張的合約。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗竹南、後龍外海具備台灣最佳離岸風場的條件，苗栗得天獨厚的自然資源，最適合開發離岸風力發電能源。海能風電與聯合大學共同辦理的離岸風力發電的學程，已於2018年開始授課，落實離岸風電人才培育；而海能風電採購過程所繳納的印花稅收，將使地方獲得實際的收益，對地方建設的推動有相當助益。

海能風電暨上緯董事長蔡朝陽指出，截至目前為止，海能風電已經與多家主要供應商完成簽約，合作範圍包括：環境監測、陸域電力系統，以及倉儲與運輸船。17日的印花稅繳納簽約儀式只是一個開始，海能風電開發團隊將持續積極推動產業在地化，致力如期完成海能風場建置，也積極與當地漁會合作，讓漁民參與風場巡護、培訓鯨豚觀察員等，並至日本觀摩箱網養殖漁法。在整個開發過程中，持續與地方共生共榮。