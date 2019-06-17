「郭董改郭懂」　郭台銘：我用心思聽懂你的需求　

▲郭台銘拜會縣議長何勝豐。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／南投報導

國民黨總統初選參選人郭台銘17日上午回到南投「後頭厝」，並以「經濟、台灣、勇於承擔」為題，和產業界代表座談，縣長林明溱、議長何勝豐等人出面接待公開力挺，在場代表提出遷都、外勞、一例一休和五缺等問題，郭說，郭董已改成郭懂，就是用心思去聽懂大家的需求，希望大家也能聽懂他的心思。

▲郭台銘發表對台灣產業看法。（圖／記者鄧木卿攝）

上午在縣議會進行的產業座談會，包括觀光業、工業區和民代等上百人出席，有人建議首都遷至中興新村，活絡南投；有人要求放寬陸客來台條件，雖然政府推出新南向政策，但語言不通，很難賺得到錢；工業區廠商們更是痛批一例一休政策，讓業者經營得非常辛苦，並且要求開放更多國家，引進外勞等。

▲有業者自創「go台茗」茶葉送給郭台銘。（圖／記者鄧木卿攝）

郭台銘表示，台灣不但五缺，還有六缺，七缺，六缺是指缺投資，台灣並非沒有錢，而是欠缺投資，他有信心可以引進五兆投資資金，七缺就是缺一個好的總統，大家提的問題，都很實際，必須要馬上解決，但是如果再讓蔡英文連任，就無法得到解決。

▲南投上百名產業界代表出席座談會。（圖／記者鄧木卿攝）

郭說，如果他有機會為大家服務，他會馬上和美國、日本簽署自由貿易協定，降低關稅，讓產業更有競爭力，他不為名不為利，他一直堅持政治要為經濟服務，但實情是倒過來，很多人都說他不會打選戰，打不過民進黨，因為民進黨奧步多，例如小英對黨內同志都這麼對付，他很為賴清德抱屈。

至於遷都問題，郭認為應該要「去中心化」，政府管太多了，台灣的地方自治管理條例已經有40年沒有修改，他對國家真正發展的大方向，已有全盤規劃，他承諾，不會讓中興新村寂寞，一定會讓中興新村重新中興。

他還以他拿到雲林縣長張麗善第一張的經濟顧問為例，他也很樂意為南投貢獻經濟意見，不過，經濟顧問證書就發給他老婆曾馨瑩，因為曾一定會全心全意協助南投，而曾說什麼，他就做什麼，「聽某嘴大富貴」。

郭台銘說，最近他剛改名，在場人士原本一臉狐疑，他說，大家常叫他郭董，其實應該叫郭懂，豎心旁的懂，因為他每到一個地方，就用心思做筆記，用心聽地方心聲，他這麼用心懂大家的心思，希望大家也懂他的心思，大家一起換掉像武則天做法的小英，獲得現場熱烈掌聲，郭最後一一和在場人員合影才離去。