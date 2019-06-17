影／郭台銘夫妻首合體拚初選！小棒球員喊「郭董加油」　曾馨瑩兩度落淚

▲郭台銘首度與夫人曾馨瑩一起進行參選行程，17日到南投縣立棒球場，南投縣長林明溱（左）陪同參與。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人，同時也是南投女婿的郭台銘，17日與夫人曾馨瑩來到由他捐贈5000萬元興建的南投縣立棒球場，中興國中棒球隊學生看到郭董到來非常興奮，並為郭董加油打氣，曾馨瑩被小選手的真誠感動，2度落淚，郭董也熱情回應，除給小選手建言，也為參選喊話，「若由我來帶領台灣拚經濟，台灣將會發熱發光」。

郭董投入初選以來首次安排南投行程，17日由出生於南投中興新村的夫人曾馨瑩陪同參與，更是夫妻倆首次一同出席選舉行程。第一站先來到南投縣立棒球場，為小球員舉行開球儀式、信心喊話，接著將拜會南投縣議長何勝豐、在南投縣議會舉行座談會；中午則拜會南投縣政府，將與縣長林明溱餐敘；下午接連參拜竹山紫南宮、南投慶福寺、草屯敦和宮財神廟等3間寺廟。

南投中興國中的小球員看到郭董前來非常開心，列隊歡迎郭董；郭董為球場舉行開球儀式，球球到位顯然很有準備，林明溱更是揮棒將球擊中；隨後小選手圍陣，將郭台銘與曾馨瑩包圍，為郭董參與初選加油打氣並喊「郭董加油」。

▲郭董第一次到由自己捐獻5000萬元興建的南投縣立棒球場，為球場開球。

▲中興國中棒球隊為郭董加油打氣。

南投縣立棒球場在去年6月30日完工啟用，郭台銘17日是第一次見到自己捐贈5000萬元興建的棒球場，被問到滿不滿意時，郭董大氣地說，「只要小朋友喜歡就好」。

小球員向郭董表示感謝，因為郭慷慨捐獻，他們才有這麼優良的練球環境時，曾馨儀聽到小球員真摯、認真的話語，不禁感動頻頻拭淚；郭董也讓球員們盡情提問，有小球員問到，郭董事業做的那麼大，且須管理很多人，是如何排解壓力？

▲郭董與曾馨瑩和小球員對話，曾馨瑩更因為聽到小球員們真摯的話語2度落淚。

郭董除舉例回答、勉勵球員，也提到他目前參選總統至今的感想，「一開始我也非常不適應，但現在卻開始喜歡這個工作，因為我要把它認為，我如果來帶領台灣拚經濟，我已經在告訴我自己一個願景，台灣將會怎麼樣的發熱發光？」最後提醒小球員，要能夠像他一樣，將壓力化為動力，好好練球為自己贏得榮譽。

夫妻倆首次一起出席選舉行程，被問到為何這次行程會與先生郭台銘一同參加，曾馨瑩說，「看到他如此堅定自己的決心，我現在就是尊重他，而結婚之後一直都很忙，這次一起回來，因為南投是我的家鄉，所以選擇一起回來支持他。」