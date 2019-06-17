巴拉刈「劇毒」老父差點挖眼！陳吉仲嗆韓國瑜：整個了解再建議



▲農委會主委陳吉仲表示，禁用巴拉刈是讓國家農業更邁進、為農民健康著想，「希望韓市長了解後再批評建議」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

韓國瑜日前在雲林造勢時，批評執政黨禁用農藥「巴拉刈」已背離農民；不過農委會主委陳吉仲今（17）日受媒體訪問表示「希望韓市長將整個農業政策、措施完全了解後再來建議」，他說明巴拉刈是會致癌的「劇毒農藥」，自己父親當時使用差點連眼睛都挖掉，目前全球已經有77個國家禁用；而農委會絕對站在農民的立場，也提供更便宜的替代藥劑，「不希望有人故意在農村社會透過巴拉刈的議題，影響整個農業專業的邁進、傷害農民健康。」

陳吉仲說明，農委會讓巴拉刈農藥退場，是因為它是一種會致癌的「劇毒農藥」，全球已經有77個國家都禁用，農委會將會提供替代藥劑給農民，成本又更便宜，這是讓國家農業往前邁進一步的政策，「期望韓市長能把整個情況完整了解，再來提出建議。」

陳吉仲說，自己的父親當初就是使用巴拉刈，「噴到差點整個眼睛都挖掉」，不希望有人故意在農村社會透過巴拉刈的議題，影響整體農業專業的邁進。他也提到包括中國大陸及韓國、泰國都要禁了，「那麼我們為什麼還要讓農民繼續使用對身體不健康、不安全的農藥？」