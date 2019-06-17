4國外專家讚賞台灣非洲豬瘟防疫　陳吉仲：農民教育必須長期且持續進行



▲「非洲豬瘟之邊境管控與豬場生物安全訪視」會議，農委會主委陳吉仲主持並聽取國內外專家建議。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為了防堵非洲豬瘟在亞洲蔓延，台灣專家特別邀請4個有經驗的國外專家來台訪視，並針對目前我國防疫措施給予建議，農委會在今（17日）上午召開「非洲豬瘟之邊境管控與豬場生物安全訪視」會議，聽取專家意見。主委陳吉仲表示，與國際合作防疫將是未來重要任務，而農民與政府之間的配合和相關教育宣導，也必須「長期且持續進行」，此外廚餘管理也一定落實到位，才能有效防堵非洲豬瘟在亞洲蔓延。

有鑒於亞洲地區非洲豬瘟疫情迅速蔓延，為了檢視我國對非洲豬瘟預防與控管措施，國立台灣大學生物資源暨農學院邀請澳洲、泰國、日本及我國的畜牧、獸醫專家共16人組成團隊，在6月14日至16日訪視我國邊境管制與豬場生物安全措施，包含桃園國際機場、金門小三通、金門漁港及國內養豬場。農委會也在今（17日）上午召開「非洲豬瘟之邊境管控與豬場生物安全訪視」會議，聽取專家建議，提升強化非洲豬瘟邊境簡易管制與牧場生物安全措施。

國外專家就我國現行非洲豬瘟邊境防疫管制的嚴謹，特別給予肯定。我國目前採用多重宣導管道，建立旅客及民眾警覺意識，由於非洲豬瘟以在亞洲國家迅速蔓延，除了自去年12月起加重違規旅客罰則之外，也在今年1月起強化入境旅客手提行李檢查措施，針對疫區與高風險國家班機旅客行李進行100%查驗。日前北韓爆發疫情，考量地緣風險，農委會也對韓國來台班機旅客全面檢查，以確實防堵豬瘟入侵。

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除了邊境的管控之外，境內養豬場的防疫也一併強化，舉辦多場宣導提升農民的生物安全觀念，各地方防疫單位也強化訪視率，現有750個廚餘養豬場，已由農委會畜牧觸及環保署嚴格管控。而此次同行的專家也認同我國對廚餘養豬場的管控，做好生物安全措施、做好人員、車輛、物品管控與牧場清潔消毒，不僅能防範非洲豬瘟入侵，對口蹄疫拔針及其他重要動物疫病亦有幫助。

農委會表示，要防範非洲豬瘟入侵，需要持續加強邊境管控以及防疫單位應變措施，業者也應避免至疫區國家牧場或屠宰場參訪，旅客更切勿從疫區違法攜帶肉品入境，呼籲全民防疫，配合政府各項防疫檢疫措施與政策，以保我國畜牧業永續發展。

陳吉仲也提到，此次4個國外專家對於防疫非洲豬瘟都有專業經驗，他們很肯定台灣目前的防疫措施，不過也以過去自己國家的經驗建議，「農民與政府之間的信任需要更提升」，所有防疫工作也需要長期持續，國家是否能持續跨部會合作、做好邊境檢查，還有農民生物安全的防治，強調這不能一時在熱頭上努力，是一場長期的防疫。另外農委會「與國際合作」將是未來防疫重點之一，將會積極參與OIE（世界動物衛生組織）等會議，也會主辦交流會，邀請更多非洲豬瘟防疫國家共同討論、蒐集更多資訊。